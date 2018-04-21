İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ardından İngiliz Milletler Topluluğu'nun yeni başkanının İngiltere Veliaht Prensi Charles olacağı duyuruldu.

Karar, bugün başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nde yapılan İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nda alındı.

Topluluktan yapılan açıklamada, "Kraliçenin, İngiliz Milletler Topluluğu ile halklarını desteklemedeki rolünü biliyoruz. Topluluğun bir sonraki başkanı Galler Prensi Charles'dır." ifadesi kullanıldı.

Kraliçe Elizabeth, toplantı çerçevesinde dün yaptığı konuşmada, topluluğa hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ancak oğlu Charles'ın görevi bir gün devralmasını "içten dilediğini" belirtmişti.

Çoğunluğu eski İngiliz sömürgelerinden oluşan 53 üyeli kuruluşun başkanlığı miras yoluyla olmuyor ancak başkanın belirlenmesine yönelik üzerinde anlaşılmış bir mekanizma da bulunmuyor. Bugünkü karar öncesinde, üye ülkeler arasında dönüşümlü başkanlık yapılması yönündeki sistem de gündeme gelmişti.

2 MİLYAR 400 MİLYON NÜFUSLU TOPLULUK

İngiliz İmparatorluğu'nun kademeli tasfiyesi sürecinde gündeme gelen ve 1931’de kurulan İngiliz Milletler Topluluğu'nun üyelerinin toplam nüfusu 2 milyar 400 milyona varıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth, görevi üstlendiği tarihte 8 üyesi bulunan kuruluşun 7 üyesinin devlet başkanı konumunda olduğundan herhangi bir tartışma yaşanmadığı belirtiliyor.

Ancak İngiliz Milletler Topluluğu üyelerinin bugün sadece 15’inin Elizabeth’i devlet başkanı olarak tanıyor olmasının başka seçenekleri gündeme getirebileceğine dikkat çekiliyor.

İngiliz Milletler Topluluğu, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecindeki İngiltere için son dönemde özel bir önem kazandı. Brexit taraftarları, uluslararası kuruluşun İngiltere için AB’den daha önemli pazar ve iş birliği olanakları sunduğunu savunuyor ve geliştirilmesi gerekliliği üzerinde duruyor.

EN AZ 150 BAŞBAKAN GÖRDÜ

Öte yandan yarın 92. yaşını kutlamaya hazırlanan Kraliçe 2. Elizabeth, bir süredir görevlerini kademeli olarak Prens Charles’a ve torunları Prens William ile Harry’ye devrediyor. Elizabeth’in eşi Prens Philip de geçen yıl bütün kamusal görevlerini bıraktı.

İngiltere'de tahtın varisinin kim olacağına ilişkin de farklı görüşler mevcut. Kamuoyunda Kraliçe 2. Elizabeth’ten sonra 69 yaşındaki Prens Charles’ın yerine oğlu William’ın tahta geçmesine yönelik bir eğilim de bulunuyor.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor ya da daha çok bilinen adıyla Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu süre içinde Winston Churchill'den Theresa May'e kadar toplam 13 İngiliz başbakanı gördü.

Elizabeth, İngiltere’nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gine’nin de aralarında olduğu irili ufaklı bir dizi ülkenin de devlet başkanı konumunda. Bütün bu ülkeler dikkate alındığında Elizabeth'in gördüğü başbakan sayısı 150'yi geçiyor.

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