Kraliyet ailesi ayda 2100 dolara stajyer arıyor!

Britanya Kraliyet Ailesi resmi internet sitesinde seramik ve dekoratif sanatlar konusunda uzman bir stajyer aradığını duyuran bir ilan yayınladı.

Yayımlanan iş ilanında, “Windsor Sarayı'ndaki Marlborough House atölyelerinde ekibimizin bir parçası olarak, seramik ve dekoratif sanat koleksiyonumuz için çok çeşitli koruma faaliyetlerinde pratik bir deneyim kazanacaksınız. Montaj, dolum, rötuş gibi çeşitli geleneksel teknikleri öğrenecek; eser raporlarının hazırlanmasına, seramik ve dekoratif yüzeyler için kendi onarma yönteminizi belirlemeye imkan bulacaksınız” ifadeleri kullanıldı.

Kraliyet ailesi, stajyer olarak başvuracak adaylardan, daha önce seramik ve dekoratif sanat alanında deneyime sahip olması ve takım çalışmasına uyumlu olması gibi özellikler arıyor.

Ocak 2018'den Eylül 2018'e kadar çalışacak olan stajyer haftada 5 gün ve 37 buçuk saat çalışacak ve aylık 2,100 Dolar maaş alacak.

Kraliyet ailesi, adayların 29 Ekim'e kadar başvurması gerektiğinin de altını çizdi.