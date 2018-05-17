Kraliyet düğünü para basıyor

Galler Prensi Harry ile ABD’li oyuncu sevgilisi Meghan Markle’ın 19 Mayıs’ta gerçekleşecek düğün töreni Büyük Britanya’da en çok hediyelik eşya üreticilerini heyecanlandırdı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Kraliyet ailesi ürünleri halihazırda geniş bir endüstriyken, bazı analistlere göre Harry ve Meghan’ın düğünü satışlara 80 milyon dolar daha ekleyebilir. Harry’nin ağabeyi William ile Kate Middleton’ın evliliği, İngiliz perakende sektörüne 527 milyon sterlin kazandırmıştı. Bunun 199 milyon sterlini hediyelik eşyalardan geldi. Kraliyet ailesinin yakın takipçileri de düğün için çoktan yer kapmaya başladı. Prens Harry ile oyuncu Meghan Markle’ın dünya evine gireceği Windsor Kalesi önünde kamp kurup beklemeye koyulanlar, yerlerinden kımıldamayacaklarını söylüyor. Markle’ın Los Angeles’ta mezun olduğu Katolik kız okulu Immaculate Heart Lisesi de düğünü kutlamak için bir parti düzenledi. Markle, lisedeyken ponpon kızlar arasındaydı.

BABA DÜĞÜNE KATILACAK MI?

Meghan Markle’ın babası Thomas Markle’ın gizlice çekildiği iddiasıyla kısa süre önce basına yansıyan fotoğrafları olay yaratmıştı. Fotoğrafları çeken kişi ve baba Markle’ın işbirliği yaptığı ortaya çıkmıştı. Baba Markle, olaydan sonra kızını üzmemek için düğüne katılmayacağını açıkladı. Markle, yaşadığı kalp krizi sonrası aynı tarihlerde bir operasyon geçireceğini de belirtti. Ancak Kensington Sarayı’ndan Markle’ın düğüne katılıp katılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Saray, “Durumun hassasiyeti bakımından Thomas Markle’a karşı duyarlı davranılmasını rica ediyoruz” açıklamasını yapmakla yetindi. Öte yandan Prens William’ın çocukları Prens George ve Prenses Charlotte’un düğünde çiçek dağıtan çocuklar olarak seçildikleri kaydedildi.

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