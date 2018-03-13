Birleşik Krallık Prensi Harry ile 19 Mayıs’ta evlenecek olan ABD’li aktris Meghan Markle, yılın düğünü olarak anılacak etkinlikte giyeceği gelinlik için tasarımcı avına düştü.

Gazete Habertürk'ün Telegraph Gazetesi'nden aktardığı habere göre 36 yaşındaki oyuncunun gelinliğini tasarlayacak modacı henüz netleşmedi ancak elemelerin ardından sayı 10’a indirildi.

Bu isimler arasında İngiliz Kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen Türk asıllı Kanadalı modacı Erdem Moralıoğlu da bulunuyor. Prenses Kate Middleton da İsveç prens ve prensesi tarafından verilen yemekte giydiği Erdem Moralıoğlu imzalı elbise ile göz kamaştırmıştı.

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