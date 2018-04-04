Müzayede şirketi Sotheby's tarafından yapılan açık artırmada Qing Hanedanlığı dönemine ait İmparator Kangxi için yapılmış olan bir kase 30.4 milyon dolara (121 milyon lira) satıldı.

Üzerinde çeşitli çiçek desenleri bulunan parça, tipik bir Çin porseleni özelliğine sahip değil. 14.7 santimetre çapındaki kâse, üzerindeki Çin ve Batı tekniği boyamayla öne çıkıyor.

Sotheby's Asya Başkanı Nicolas Chow, açık arttırmada kâsenin 5 dakika içinde alıcı bulduğunu ve Büyük Çin bölgesinden telefonla verilen bir teklif ile adı açıklanmayan birine satıldığını belirtti.

PEKİN'DE YAPILMIŞ

Kâsenin Pekin'deki "Yasak Şehir"de küçük bir esnaf topluluğu tarafından yeni teknikler ve materyaller de kullanılarak yapıldığı kaydedildi.

Geçen yıl Çin'in Song Hanedanı dönemine ait bin yıllık bir kâse, 37.7 milyon dolara, Çin seramiği için rekor bir fiyata satılmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER