Rus diplomatların sınır dışı edilmelerine karşılık verilecek cevabın Rusya'nın çıkarları doğrultusunda değerlendirileceğini söyleyen sözcü, diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan eden ülkelerin İngiltere'nin bu iddialara karşılık sunduğu delilleri dikkatlice inceleyeceklerini umduğunu dile getirdi.

Peskov, Rusya ile Kuzey Kore ya da Putin ile Kim Jong Un arasında hali hazırda bir görüşme planı olmadığını da belirtti.

Rusya'ya tepki gösteren ülke sayısı 27'e yükselirken, sınır dışı edilen diplomat sayısı 144 oldu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER