Kruvaziyer turist desteğine Efes Örenyeri de eklendi

Orta ve üst gelir grubunun tercih ettiği kruvaziyer turizmde son yıllarda sıkıntı yaşayan Türkiye, açığı kapatmak için farklı uygulamaları devreye alıyor.

Hükümet, geçen ay kruvaziyer turist getiren acentelere verilen yolcu başı teşvikleri artırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da kruvaziyer turistlerin öncelikli tercihi olan Efes Örenyeri’ne lüks gemilerle gelen ziyaretçiler için indirim yaptı.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, Efes’te gece organizasyon düzenlemek isteyen kruvaziyer turistler için tahsis ücreti yarıya indirildi. Giriş ücreti alınmaması kararlaştırıldı. Yeni uygulamayla 31 Aralık 2018’e kadar Efes’te organize edilecek etkinliklerde yer tahsisinde yüzde 50 indirim yapılacak.