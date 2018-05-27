KTP Kotka - Jyvaskyla JK karşılaşma önü

KTP Kotka ve Jyvaskyla JK, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. 4 puanlı KTP Kotka 8. sırada bulunuyor, Jyvaskyla JK 2 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi KTP Kotka, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Jyvaskyla JK, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 366. İddaa'da KTP Kotka kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Jyvaskyla JK kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

KTP Kotka önceki hafta Haka mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Jyvaskyla JK ise Oulu maçında 2-1 kazandı.

KTP Kotka, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. KTP Kotka, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Jyvaskyla JK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jyvaskyla JK, 1 gol atarken 2 gol yedi.