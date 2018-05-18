Kubbeli Camii alanı genişletiliyor

İBB Meclisi’nin Zeytinburnu’nda bulunan cami inşaatı için 17 Ekim 2017’de yaptığı plan değişikliğine, 50 dilekçe ile itiraz edildi. Sümer Mahallesi’nde bulunan Kubbeli Camii’nin büyütülmesi için komşu parsellerin dini tesis alanına alınmasına ilişkin plan, İBB Meclisi’nin 15 Mayıs tarihli oturumunda görüşüldü. Vatandaşların yaptığı itiraz, İBB Meclisi tarafından oy çokluğuyla reddedildi. Caminin bitişiğinde yer alan 12 parselde 5 ve 6 katlı apartmanlar bulunuyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, İBB Planlama Müdürlüğü, söz konusu parsellerde ikamet eden vatandaşlara mağduriyet yaratılmaması için kamulaştırma konusuna açıklık getirilmesi uyarısında bulunmuştu. 1960’lı yıllarda yapılan Kubbeli Cami, geçen yıl mart ayında, yeniden yapılmak üzere yıkılmıştı. Vatandaşlara ait 12 parsel 2007 yılı planlarında konut alanında kalmakta iken, 17 Ekim 2017 tarihinde yapılan imar planı değişikliğiyle dini tesis alanına alınmıştı. Gerekçesinde ise özetle şöyle denilmişti: “Kamuya hizmet eden yapılarımızın afete dayanıklı hale getirilmesi doğrultusunda söz konusu taşınmazların cami fonksiyonuna alınmasına ilişkin imar planı değişikliği hazırlanmıştı.”