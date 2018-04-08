Düzce’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne oğula bir araç çarparak olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinden kaçan ve bir otoparkta güçlükle yakalanan küçük çocuk Ahmet Yaser E. ambulansa binmemek için çığlıklar attı.

DHA'nın haberine göre, kaza Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük çocuk Ahmet Yaser E ve annesi Fatma E, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, bir otomobil çarptı. Anne ve oğul hafif yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdiler.



AÇIK OTOPARKTA GÜÇLÜKLE YAKALANAN KÜÇÜK ÇOCUK AMBULANSA BİNMEK İSTEMEDİ



Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve oğlunu kontrol amaçlı acil servise götürmek istese de küçük Ahmet önce sağlık ekiplerinden kaçtı. Daha sonra bir açık otoparkta güçlükle yakalanan küçük çocuk ambulansa binememek için dakikalarca çığlık attı.



112 Acil Sağlık ekipleri ile annesinin ikna ettiği küçük çocuk ağlayarak bindiği ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis soruşturma başlatarak kaçan aracın bulunması için çalışma başlattı.

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