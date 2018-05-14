Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından ABD'nin İsrail Büyükelçiliği bugün Kudüs'e taşınıyor.

The Guardian'da yer alana habere göre, kentteki gergin hava devam ederken, şehrin en başarılı futbol takımı Beitar Jerusalem'den de konuyla ilgili bir karar geldi. Daha önce altı kez şampiyonluk yaşayan kulüpten yapılan açıklamada, Trump'ın kararını kutlamak için Beitar Jerusalem olan kulübün isminin 'Beitar Trump Jerusalem' olarak değiştirildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kudüs, Başkan Donald Trump'ın cesur bir kararla İsrail'in sonsuz başkenti olarak tanınmasına kadar, 70 yıldır uluslararası tanıma için bekliyordu. Başkan Trump cesaretini ve İsrail halkı ile onların başkentine duyduğu gerçek sevgiyi gösterdi. Ve bugünlerde başka ülkeler de onun Kudüs'e hakettiği statüyü veren kararını takip ediyor. Kulübün başkanları, tarih yazan Amerikan Başkanı'nın ismini kulübe eklemeye karar verdiler ve bundan sonra kulübün ismi Beitar Trump Jerusalem olacak" ifadeleri kullanıldı.

— Beitar Jerusalem FC (@fcbeitar) May 13, 2018

Kulübün yeni isminin kalıcı olup olmayacağına dair ise bir bilgi verilmedi.

İsrail Premier Ligi'nde 6 şampiyonluk yaşayan ve devam eden sezonda ise 2. sırada bulunan Beitar Jerusalem'in, Trump'ın tartışmalı kararını desteklemesi sürpriz değil. Zira kulüp, İsrail Ligi'nde hiçbir Arap futbolcuyu kadrosunda bulundurmamış tek takım.

Bazı taraftar grupları ırkçılıklarıyla bilinen Beitar Jerusalem, 2013 yılında iki Müslüman Çeçen futbolcuyla sözleşme imzalamış, bu futbolcular taraftarlar tarafından sözlü saldırıyla karşılanmıştı. Çeçen futbolcuların takıma katılmasının ardından, kulübe ait bazı ofisler taraftarlar tarafından ateşe verilmişti.

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