Kültür harcamaları 2016'da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı kültür ekonomisi verilerini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; kültür harcamaları 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 12,2 artarak 36 milyar 908 milyon 820 bin TL oldu. Kültür harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2016 yılında, 2015 yılına göre aynı kalarak yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.
GENEL DEVLET HARCAMALARININ PAYI YÜZDE 60.9 OLDU
Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 60,9, özel harcamaların payı ise yüzde 39,1 oldu.
KÜLTÜR HARCAMALARI YÜZDE 11 ARTTI
Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 11 artarak 22 milyar 464 milyon 392 bin TL oldu.
HARCAMALARIN YÜZDE 69.9'U MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN HARCANDI
Harcamaların yüzde 69,9'u merkezi yönetim bütçesinden, yüzde 30,1'i ise yerel devlet bütçesinden gerçekleştirildi.
Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre belli başlı harcamalara bakıldığında; mimarlık yüzde 28,6, kitap ve yazılı basın yüzde 10,8, gösteri sanatları yüzde 9,8, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 9,5, kültürel miras yüzde 9,4, doğal miras yüzde 8 paya sahip oldu.
HANEHALKI KÜLTÜR HARCAMALARI YÜZDE 13.9 ARTTI
Hanehalkı kültür harcamaları 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 13,9 artarak 14 milyar 79 milyon 164 bin TL oldu. Özel harcamaların yüzde 97,5'i hanehalkları, yüzde 2,5'i ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı.
Hanehalklarının 2016 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve TV yayın giderleri yüzde 28,2, veri işlem ekipmanları yüzde 12,4, kitap, gazete ve dergi yüzde 12,4, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler yüzde 11,9, kırtasiye ve çizim malzemeleri yüzde 8,4, sinema, tiyatro ve konser yüzde 4,8 paya sahip olduğu görüldü.
Kültürel mal ihracatı 19 milyar 126 milyon 565 bin TL oldu. Kültürel mal ihracatı 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 7,2 arttı. Artış oranı ana mal ihracatında yüzde 6,7 olurken, ikincil mal ihracatında yüzde 19,7 olarak gerçekleşti.
KÜLTÜREL MALLARIN İHRACAT İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 4.4 OLDU
Dış ticarette, 2016 yılında kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı yüzde 4,4 oldu.
Kültürel mal ithalatı 13 milyar 873 milyon 472 bin TL oldu. Kültürel mal ithalatı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 0,9 azaldı. Ana mal ithalatı yüzde 1,8, ikincil mal ithalatı yüzde 0,4 azaldı. 2016 yılında kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı yüzde 2,3 oldu.
EN BÜYÜK PAY EL SANATLARININ
Kültürel alanlara göre bakıldığında, en çok paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı 2016 yılında 13 milyar 820 milyon 955 bin TL olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı yüzde 72,3 oldu.
Kültürel alanlara göre bakıldığında, görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı 2016 yılında 7 milyar 426 milyon 277 bin TL olarak gerçekleşti. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise yüzde 53,5 oldu.
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