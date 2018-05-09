Ziraat Türkiye Kupasında bugüne dek adeta bir gelenek haline gelen finale kalan takımların ortak basın toplantısı tarihe karışıyor.

Sporx'in haberine göre; son yıllarda final maçından bir gün önce her iki takım teknik direktörü, birer futbolcusuyla birlikte basının karşısına çıkma durumu, Fenerbahçe ve Akhisarsporlu yetkililerin bunu reddetmesiyle gerçekleşmeyecek.

Federasyon yetkilileri, her iki teknik adamın birer saat arayla basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirmesi hem medyayı hem de yayıncı kuruluşu şaşırttı.

Buna göre basın toplantısı programı 17.30 Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk ve 18.30 Fenerbahçe Teknik Dİrektörü Aykut Kocaman olarak belirlendi.