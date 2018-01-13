Muğla Turizm ve Çevre Vakfı (MUÇEV), Datça’da bulunan ve halk tarafından ücretsiz kullanılan Kurubük Koyu’nu ihale ile kiralamak istedi. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; 2 yıllığına kiralanacak 1700 metrekarelik doğa harikası koy için 6 metrekarelik büfe, 2 adet 16 metrekarelik pergola grubu, 4 adet kadın ve erkek her biri 7 metrekare genişliğinde duş ve soyunma kabinleri yapılması koşullarının yer aldığı şartname hazırlandı. 26 Ocak’ta yapılacak ihalenin de yıllık 40 bin liradan açılacağı açıklandı.
EL ELE VERDİLER
İhaleye çevrecilerin tepkisinin HABERTÜRK Gazetesi’nde gündeme getirilmesinin ardından dün Datçalılar, belediye yetkilileriyle birlikte bölgede toplantı yaptı. Toplantıya katılan yaklaşık 300 köylü ve çevreci “Burada ihaleye izin vermeyeceğiz. Cennet koyu yapılaşmaya açtırmayacağız” kararı aldı.
Kurubük’e giden vatandaşlar temizlik yaptı ve insan zinciri oluşturdu. Toplantının ardından Muğla Valiliği’nden müjdeli haber geldi. MUÇEV Yönetim Kurulu üyesi de olan Vali Yardımcısı Kamil Köten HABERTÜRK’e ihalenin yapılmayacağını açıkladı.
Amaçlarının koyun temizliği ve hizmet olduğunu belirten Köten “Ancak derdimizi anlatamadık. Oranın temizliğini MUÇEV yapacak. İhale olmayacak ve herhangi bir tesis de kurulmayacak. Burayı işletmeye vermeyeceğiz. Vatandaşımız gelecek kullanacak bedelsiz olarak, daha önce de bedelsizdi zaten” dedi.
"ÇEVRECİLERİN DESTEĞİ İLE KOYUMUZU KURTARDIK"
Valilik kararının ardından konuşan Muğla Çevre Platformu üyesi Faruk Şahin de “İhalenin iptal olduğu haberini memnuniyetle karşıladık. Yerel halkın ve çevrecilerin desteğiyle cennet koyumuzu kurtardık. Bundan sonra da Datça kıyılarının korunması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Hatalı ve Kıyı Kanunu’na aykırı, çevreye zarar veren ihale olursa onların da takipçisi olacağız” dedi. Şahin, Habertürk’e de konuyu gündeme getirdiği için teşekkür etti.
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