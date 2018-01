Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, özellikle çayı ile bilinen kuşburnu bitkisi ile ilgili bilinmeyen faydalarını açıkladı.

Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, Türkiye'de özellikle kış aylarında çayı yapılan kuşburnu bitkisi ile ilgili bilinmeyen faydalarını açıkladı. Bitkinin Rosa canina, gülgiller (Rosaceae), gülelması, gülburnu, itgülü, itburnu olarak da bilindiğini söyleyen Kabakçı, "Kuşburnu dünyanın çoğu ılıman bölgesinde kendi başına yetişen bir yabani gül çeşidinin meyvesidir. Boyu 1-3 metreyi bulan bu bitki ilkbahar ve yaz arasındaki dönemde dikenli dallarında parlak pembe ya da beyazımsı güzel çiçekler açar" dedi.

"SOĞUK ALGINLIĞINDAN KORUR"

Kuşburnunun; vitamin C, organik asitler, flavanoitler, pektin, şekerler, tanenler, karetonoitleri içerdiğini bildiren Kabakçı; kuşburnu meyvesinin C vitamini bakımından en zengin bitkisel kaynaklardan biri olduğunun altını çizerek, "Bilhassa C vitamin içeriği nedeniyle soğuk algınlığından koruyucu ve tedavisine yardımcı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Diüretik ve laksatif etkileri bulunmaktadır. Titreme, grip, C vitamini eksikliği, genel yorgunluk ve ishal için kullanılır" şeklinde konuştu.

Ayrıca, ileri yaşlarda yaygın görülen eklem kireçlenmesi (osteoartrit) ve romatizma ağrılarının giderilmesindeki yararları klinik araştırmalar ile ortaya konulduğunu kaydeden, "Japon araştırmacıların yürüttüğü bir araştırmada kuşburnu tohumlarından hazırlanan özütün (öz, ekstre), vücuttaki yağ oranını belirgin şekilde azalttığı ve etkili bileşenin trans-tilirozit olduğu tespit edilmiştir. Gebelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

kuşburnunun faydaları

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER