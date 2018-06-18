Dünyaca ünlü mavi bayraklı plajları, bin pınarlı Kazdağları, şifalı termal suları, tarihi dokusu ve doğal ürünleriyle "Kuzey Ege'nin incisi" olarak anılan Edremit Körfezi'nin Ramazan Bayramı tatilinde ağırladığı binlerce yerli turist, plajları, turistik tesisleri, restoranları, kafeleri ve alışveriş merkezlerini doldurdu.
Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz: "Tatil boyunca tüm turistik tesislerimiz, restoranlarımız, kafelerimiz doldu. Dolu dolu bir bayram yaşadık" şeklinde konuştu.
İŞLETME SAHİPLERİ ÇİFTE BAYRAM YAPTI
Dünyaca ünlü mavi bayraklı plajları, bin pınarlı Kazdağları, şifalı termal suları, tarihi dokusu ve doğal ürünleriyle "Kuzey Ege'nin incisi" olarak anılan Edremit Körfezi'nin Ramazan Bayramı tatilinde ağırladığı binlerce yerli turist, plajları, turistlik tesisleri, restoranları ve kafeleri doldurunca işletme sahipleri adeta çifte bayram yaptı.
Edremit Körfezi, Ramazan Bayramı tatilinde yerli turist akınına uğradı. Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Havran ilçeleri, kırsal mahallelerindeki turistik tesisleri ve on binlerce yazlık evde yılın 12 ayı çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Edremit Körfezi, bayram tatili süresince doldu taştı.
Sabah saatlerinden itibaren plajlara akın eden tatilciler, deniz ve kumsallarda vakit geçirip yorgunluk atmaya çalıştı. Bazı tatilciler plaj voleybolu oynarken, bazıları tekne turu yapıp, körfezi gezdi, kimi ise kumsalda güneşlenmenin tadını çıkardı.
Edremit Körfezi'ndeki turistik tesisler yüzde 100 doluluk oranıyla en yoğun dönemini yaşarken, Ayvalık, Burhaniye ve Edremit sahillerindeki yerleşim alanlarında araçları park edecek yer kalmadı. Edremit Körfezi'ni Çanakkale, Bursa ve İzmir'e bağlayan karayollarında da yoğun araç trafiği yaşandı. Polis ekipleri, kritik kavşaklarda sürekli görev yaparak trafik yoğunluğunu rahatlatmaya çalıştı.
"BAYRAMLA TURİZM SEZONUMUZ BAŞLADI"
Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, yaptığı açıklamada, bayram tatilinde körfezin inanılmaz bir yoğunluk yaşadığını söyledi.
Bölgeye nitelikli, kaliteli bir tatilci kitlesinin geldiğini aktaran Yavuz, "Tatil boyunca tüm turistlik tesislerimiz, restoranlarımız, kafelerimiz doldu. Dolu dolu bir bayram yaşadık. Havayolunu tercih eden tatilcilerimiz de çoktu. Bayramla turizm sezonumuz da başladı. Bayramdan sonra seçimler var ve hemen ardından üniversite sınavları yapılacak. Bu arada 10-15 günlük bir boşluk söz konusu görünüyor. Rezervasyonlar da bugünlerde çok yoğun değil. Seçimlerin bitmesini ve turizmin öne çıktığı güzel, kaliteli bir sezonu bekliyoruz." dedi.
Turizmci Yağız Öngen, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, mutlu ayrılan tatilcilerin bayram sonrası için de rezervasyon yaptırdıklarını aktardı.
Turizmcilerin ve tatilcilerin mutlu bir bayram geçirdiğini belirten Öngen, "Biz hem bölge olarak hem otel olarak çok güzel bir bayram geçirdik. Sezonun da böyle bayramdaki gibi gitmesini arzu ediyoruz. Tatil boyunca doluyduk." diye konuştu.
"BÖLGENİN DOĞASI, HAVASI, KÜLTÜRÜ ÇOK GÜZEL"
İstanbul'dan Edremit'e gelen Bekir Özhan da "Bayram tatilimiz çok iyi geçti. Üç yıldır tatillerimi burada geçiriyorum. Bayram tatilimi Kazdağları'nın eteklerinde geçirmek için de bu oteli seçtik. Eğlenerek mutlu bir bayram geçiriyoruz. Bölgenin doğası, havası, kültürü çok güzel. Eski yapıları gezdim, köyleri dolaştım." ifadelerini kullandı.
Ailesiyle Ankara'dan gelen Fatih Yıldırım ise tatillerinin gayet güzel geçtiğini ve bölgenin birçok olanak sunduğunu söyledi. Sadece deniz, kum, güneş olarak tatil yapmadıklarını belirten Yıldırım, "Bölge çok güzel. Oksijeni bol. Termal olanakları var. Denizi, ormanı var. Her şeyi yerinde, tatil için bulunmaz bir yer." dedi.
Tatil için ilk defa Ayvalık'a gelen Aydın Tokel de özelikle Cunda Adası'na hayran kaldığını, ilk fırsatta tekrar ziyaret edeceğini söyledi.
Yalova'dan ailesiyle gelen İbrahim Kaptan ise Ayvalık'ın kendileri için ikinci memleket olduğunu aktardı.
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