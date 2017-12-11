Kuzey Kore devletin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesi, ABD tarafından uygulanabilecek olası bir deniz ablukasının Kuzey Kore'nin savaş ilanı olarak değerlendireceğini belirtti.

Rodong Sinmun'da yer alan makale, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert McMaster, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve diğer diplomatlar dahil olmak üzere ABD'li yetkililer, deniz ablukasından bahsediyor. ABD ve müttefikleri tarafından uygulanabilecek deniz ablukasını, Kuzey Kore'nin kutsal egemenliğine ve onuruna bir saldırı eylemi olarak değerlendireceğiz" ifadelerine yer verilirken, "deniz kısıtlamalarının uygulamada gerçekleştirildiğine dair en küçük belirti fark etmemiz durumunda, acil ve acımasız misilleme önlemleri almaya hazır olmalıyız" denildi.

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