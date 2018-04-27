Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, tarihi zirve için iki ülke sınırında yer alan Panmunjom'un Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'ne bir araya geldi.

Kim Jong-un, 1953 Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore topraklarına geçen ilk Kuzey Kore lideri oldu. Tarihi buluşmada Kuzey Kore’nin nükleer silahla ilgili yeni gelişmeleri ele alınması bekleniyor.

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