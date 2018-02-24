Geçen ay ilk çocuğu Stormi’yi kucağına alan 21 yaşındaki ABD’li televizyon yıldızı Kylie Jenner, 24.5 milyon takipçisi olduğu Twitter adresinde çarşamba günü “Yani artık kimse Snapchat’e açmıyor mu, sadece ben mi böyle yapıyorum? Bu çok üzücü” mesajını paylaştı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre daha sonra Maybelline New York şirketi de takipçilerine Snapchat’ta kalmaya devam edip etmemeleri gerektiğini sordu. Takipçilerin yüzde 81’i ayrılma yönünde oy kullandı. Tüm bu yorumların sonucu olarak Snapchat’in çatı şirketi Snap Inc.’in hisseleri yüzde 6.4 değer kaybetti.

Jenner’ın siteminin şirketin hisse senetlerini toplam 1.3 milyar dolar kayba uğrattığı bildirildi. Ünlü yıldız ardından “Seni hâlâ seviyorum Snap... Benim ilk aşkım” yazılı yeni bir tweet attı, ama Snapchat’in düşüşünü engelleyemedi.

GONG’U KERR ÇALMIŞTI

Snapchat Inc., geçen yıl mart ayında borsaya açılmıştı. Şirketin hisselerinin işleme başlaması için çalınan sembolik gongu Avustralyalı top model Miranda Kerr çalmıştı. Kerr o sıralar Snapchat kurucusu Evan Spiegel ile nişanlıydı. Çift, geçen yıl mayıs ayında dünya evine girdi. Snapchat, kasım ayından beri sorunlar yaşıyor.

Şirket, geçen yıl Facebook’un satın alma teklifini geri çevirmiş ve borsaya açılma kararı almıştı. Şirketin 17 dolardan piyasaya çıkan hisseleri hızla 25 dolara kadar yükselmişti. Ancak şirketin kullanıcılarına kasım ayında tanıttığı yeri arayüzü, pratik olmadığı ve kullanıcıların alışkanlıklarında önemli değişiklikler yarattığı gerekçesiyle beğenilmemişti.

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