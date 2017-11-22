Lahey'deki mahkemeden 'Srebrenista soykırımdır' kararı!

Birleşmiş Milletler Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa'da soykırım yapıldığına hükmetti.

Yargıç Alphons Orie, "Srebrenitsa ve çevresinde 1995 yılında soykırım, zulüm, imha, cinayet ve insanlık dışı göçe zorlama gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Mahkemenin gün içerisinde soykırım suçlamasıyla yargılanan Ratko Mladiç hakkındaki kararını da açıklaması bekleniyor.

Bir akrabası, Mladic hakkındaki kararın, tansiyonu ölçüldükten sonra açıklanacağını belirtti.

Hollanda'nın Lahey kentinde kurulan Birleşmiş Milletler Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Mladiç davasının sonlanmasıyla birlikte bu yılın sonunda görevini tamamlayarak kapanacak. Mladiç hakkında verilecek hüküm, gelecek hafta açıklanacak temyiz kararları haricinde mahkemenin alacağı son karar olma niteliğini taşıyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 40 yıl hapse mahkum edilen Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç ile birlikte Ratko Mladiç'e, aralarında Srebrenitsa'da Karaciç'in verdiği emirleri uygulayarak 8 bin kadar erkek ve çocuğu katletmek gibi birçok savaş suçu yöneltilmişti. Bosna Savaşı'nda toplam 100 binden fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulan Bosnalı Sırplar arasında ön planda bulunan Mladiç hakkındaki kararın, Bosna Savaşı'nın geçtiği yıllara dair hakikat tespiti açısından belirleyici bir hüküm olması beklendiği belirtildi.