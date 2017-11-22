Boşnak lider İzetbegovic'ten 'Mladic' değerlendirmesi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, hakkında müebbet hapis cezası verilen eski Sırp komutan Ratko Mladic'in hem savaş suçlusu hem de korkak olduğunu belirterek, "Çünkü ancak korkaklar kadın, bebek ve sivilleri öldürür, onlara saldırır." değerlendirmesinde bulundu.
"Bosna Kasabı" olarak adlandırılan Mladic'in Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) müebbet hapse mahkum edilmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen İzetbegovic, 1995'te soykırımın yaşandığı Srebrenitsa'da yaşananlara dikkati çekti.
AA'nın haberine göre, İzetbegovic, Srebrenitsa'da esir alınan tüm erkeklerin Sırplarca öldürüldüğünü anımsatarak, "Suçu işleyenler, yaptıklarını gizlemek için bu insanları farklı yerlere gömdü. Bugünkü duruşmada Mladic'in yaptıklarıyla bir kez daha yüzleştik." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyetinin "Mladic'in, tüm dünyada savaş suçlusu olarak hatırlanacağı" ifadesini hatırlatan İzetbegovic, "Mahkeme, net bir şekilde Mladic'in Bosna Hersek'teki Müslümanları yok etmek istediğini ve Bosnalı Sırpların bu topraklarda zulüm yaptığını ifade etti." diye konuştu.
İzetbegovic, Mladic'in bir savaş suçlusu ve korkak olduğunu vurgulayarak, "Çünkü ancak korkaklar kadın, bebek ve sivilleri öldürür, onlara saldırır." dedi.
Boşnak lider, Mladic'in bir kahraman olarak gösterilmesine artık bir son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ortak bir gelecek inşa etmek adına Mladic için şarkılar yazmaya, adını sokaklara vermeye ve onun için anıtlar dikmeye son verin. Bugünkü kararın Bosna Hersek'te bu tür eylemleri durduracağını düşünüyorum. Gerçeği kabullenmek en iyi seçimdir." değerlendirmesinde bulundu.
Konseyin Sırp üyesi Mladen İvanic'in kararı eleştiren yorumuna da değinen İzetbegovic, "Bu, birkaç gün içinde geçecek bir durum. Bu durumun savunulacak bir yanı yok. Bunu, Ratko Mladic'e bırakmak gerekir. Bunu, Sırp halkının boynundan indirmek gerekir." şeklinde konuştu.
KARAR
ICTY, bugünkü karar duruşmasında "Bosna Kasabı" olarak bilenen Mladic hakkında "insanlığa karşı suçlar işlemek", "soykırım yapmak" ve "savaş kanunlarını ihlal etmek" suçlarından müebbet hapis cezası verdi.
Mladic, "soykırım" suçunun yanı sıra "insanlığa karşı suçlar" başlığı altındaki sürgün, yok etmek, öldürmek, sınır dışı etmek ve insanlık dışı eylemler suçlarından, ayrıca "savaş kanun ve geleneklerini ihlal etmek" başlığı altında öldürmek, terör, sivillere karşı hukuka aykırı saldırılar ve esir almak suçlarından sorumlu tutuldu.
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