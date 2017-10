Lazio taraftarı antisemitik eylemleriyle gündemde!

Başkent ekibi Lazio taraftarı, Sassuolo maçında yaptıkları ırkçı tezahüratlar nedeniyle iki maç seyircisiz oynama cezası verilmesinden dolayı, Olimpiyat Stadı'nda pazar günü Cagliari karşısındaki müsabakayı Curva Nord tribününden izleyemedi. Taraftarlar, kulübün başkanı Claudio Lotito'nun tavsiyesi üzerine sadece 1'er euro ödeyerek karşılaşmayı AS Romalıların kullandığı Curva Sud tribününden izledi.

Maçın ardından koltuklara Bergen-Beslen toplama kampında 16 yaşındayken 1945'te hayatını kaybeden Yahudi Anne Frank'i Roma formasıyla gösteren fotoğraflar bırakan taraftarlar, antisemitizm (Yahudi karşıtlığı-düşmanlığı) içeren mesajlar da yazdı. Buna ilişkin imajların İtalyan basınında ve sosyal medyada yayımlanmasının ardından, ezeli rakiplerini aşağılamak için yıllardır "Yahudi Romalılar" sloganları atan Lazio taraftarlarının bu davranışı, başta Yahudi toplumu olmak üzere tüm ülkeyi ayağa kaldırdı.



CUMHURBAŞKANI: ACIMASIZ ANTİSEMİTİZM BAKIŞ AÇISININ ÜLKEMİZE YAYILMASI ENDİŞE VERİCİ

Roma Savcılığı ile İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) birer soruşturma başlatırken, Lazio'nun bu nedenle ceza alması gündemde. Başta spor ve siyaset dünyası olmak üzere tüm kesimlerden kınama mesajları ardı ardına geldi.

Ülkedeki Yahudi Topluluğu Birliği, Lazio taraftarlarının, bir kez daha Yahudi Soykırımı belleğini rahatsız ettiği, bunu net bir şekilde kınadıklarını açıklarken, bundan sorumlu olan kişilere Lazio kulübünün ve yetkili makamların acilen müdahale etmesi gerektiği belirtildi.

İtalya Cumhurbaşkanı Segio Mattarella, acıklı bir hikâyesi olan Anne Frank'in barbar Nazilerin elinde ölmesinin tüm dünyayı etkilemiş olduğunu belirterek, "Onun fotoğraflarını bu şekilde tehdit ve aşağılama amaçlı kullanmak, insanlık dışı olmasının dışında, acımasız antisemitizm bakış açısının ülkemize yayılması endişe vericidir" diye açıklama yaparak, bu davranışı kınadı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de, ülkesindeki bu olayı kararlılıkla kınadığını dile getirerek, "Çok ağır bir olay. Yahudi toplumu birliğimizin bir parçasıdır ve herkesin kendi dinini yaşamaya hakkı vardır. Antisemitizm, korkunç bir deneyim olarak geçmişimizde kalmalı" diye konuştu.





"LAZIO, MAÇA DAVUT YILDIZIYLA ÇIKSIN"

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio, bu antisemitik tutumun, sadece bir topluluğu değil, tüm ülkeyi rahatsız ettiğini dile getirirken, "Yakışıksız bir davranış" diye değerlendirme yaptı. Eski Başbakan Matteo Renzi ise Twitter'daki iletisinde, "Ben bir takımın başkanı olsaydım, yarın oyuncularımın formalarına sponsor yerine Davud'un Yıldızı'nı koyardım" tavsiyesinde bulundu. Spor Bakanı Luca Lotti de, ağır antisemitizm suçuna bulaşan taraftarların birer birer tespit edileceğini duyurdu. Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi de Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bu futbol değil, spor değil" ifadesini kullandı.



LOTITO: HER YIL 200 TARAFTARI AUSCHWITZ'E GÖTÜRECEĞİZ

Taraftarlara yönelik yapılan sert eleştirilerden nasibini alan Lazio kulübü yetkilileri ve bazı oyuncular da, antisemitizme karşı olduklarını ortaya koymak için bugün Roma'daki sinagoga bir ziyaret gerçekleştirdi. Yahudi Soykırımı'nda ölenleri anmak için buraya çelenk bırakan Lotito, burada yaptığı konuşmada, "Taraftarlarımızın büyük çoğunluğu, bizim gibi antisemitizmin her şekline karşı" dedi.



Lotito, her yıl 200 taraftarı Polonya'ya götürerek, Nazi Almanyası tarafından İkinci Dünya Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama, zorunlu çalışma ve sistematik katliam kampı olan Auschwitz-Birkenau'yu gezdireceklerini de açıkladı. Bu arada Laziolu oyuncuların yarın akşam Bologna maçı öncesi sahada ısınmak için Anne Frank'in anılacağı birer forma giyeceği belirtildi. Öte yandan, Lazio taraftarları, Tottenham Hotspur'la 2012 yılında Olimpiyat Stadı'ndaki oynanan karşılaşma sırasında da "Yahudi Tottenham" diye bağırmıştı.

