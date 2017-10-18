Lena Headey: Harvey Weinstein beni taciz etti

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“Harvey bana o akşam nehrin aşağısına doğru yürüyüş yapmayı teklif etti. Ben de kabul ettim. Daha sonra durdu ve bana ‘imalı’ bir söz söyledi. Sadece güldüm. Şok oldum. Bu bir şaka olmalıydı. Ona 'Hadi ama arkadaşım? Bu babamı öpmek gibi bir şey olur! Gidip içecek bir şeyler alalım ve diğerlerinin yanına dönelim’ dedim. Bu olaydan sonra bir daha asla Miramax yapımı filmlerde yer almamayı tercih ettim.”