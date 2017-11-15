Her yıl kasım ayının ortalarında görülen Leonid meteor yağmuruna çok az bir zaman kaldı. Peki gökbilimcilerinin, ve meraklılarının heyecanla beklediği Leonid yağmuru ne zaman en net şekilde gözlemlenebilecek? Ya da Leonid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte merak edilenler...

Gökbilimciler yılın en önemli gökyüzü olayları arasında gösterilen Leonid (Aslan) meteor yağmuru sıkı bir araştırmaya girdi. Her yıl kasım ayının 13'ü ila 20'si arasında görülen Leonid, bu sene 17- 18 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Yağmur, 17 Kasım'ı 18 Kasım'a bağlayan gecede en net ve yoğun şekilde gözlemlenebilecek.

LEONİD METEOR YAĞMURUNDA NE KADAR GÖKTAŞI DÜŞECEK?

Normal bir Leonid meteor yağmurunda saatte 15 kadar göktaşı izlenebiliyor. Uzmanlar bu sene de bu civarlarda göktaşı düşebileceğini belirtti. Bilim insanları ayrıyeten çok uzun zaman önce bu rakamın saatte 50.000'e kadar ulaştığını ekledi.

Meteorolojist Kyle Elliot, Leonid'in Kuzey Yarımküre'de en iyi görülebilecek noktanın Doğu Asya olduğunu söylüyor. Diğer noktalarda meteor yağmurunu net bir şekilde gözlemleyebilmek için mümkün olduğunca karanlık alanlarda olmak gerekiyor.

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN İZLENİR?

Leonid meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenler gece yarısı ve Güneş doğumu arasındaki saati tercih etmeliler.

BİR SONRAKİ METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

2017'nin en son gökyüzü olayı da 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Geminid (İkizler) adı verilen meteor yağmurunda saatte 120 kadar meteor görülebilecek. Geminid göktaşı yağmuru Türkiye'den de gözlenebilecek.

METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteor yağmuru, meteorların dünya atmosferine girdiği zaman, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmasıdır. Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir. Bilim insanları her gün ve gece binlerce meteorun düştüğüne inanmaktadırlar. Ancak dünya yüzünün büyük bir bölümü suyla kaplı olduğundan,dünyaya kadar ulaşabilen meteorların çoğu okyanuslara ve göllere düşerler. Meteorlar gökyüzünde tek ve belirli bir yönde hareket halinde görülebilir. Fakat genellikle binlerce meteor bir aradadır. Dünya güneşin çevresinde turunu yaparken, bu meteor guruplarına yaklaşabilir. Atmosferin üst tabakalarına temasla çok kızışan meteorlar da bize bir "meteor yağmuru" görünümü verir.

BİLİNEN METEOR YAĞMURLARINDAN BAZILARI

ORİNOİD METEOR YAĞMURU

Halley Kuyruklu Yıldızı'nın arkasında bıraktığı parçacıkların dünya yörüngesiyle kesişip atmosfere girerek yanmasıyla oluşan Orionid meteor yağmuru her yıl ekim ayında gerçekleşiyor.

PARSEOİD METEOR YAĞMURU

1992 yılından bu yana gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor. Parseoid meteor yağmuru ağustos ayında gerçekleşiyor.