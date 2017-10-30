Lewis Hamilton şampiyonluk sayısını 4'e çıkardı

2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası Meksika Grand Prix'sinde 9. olmasına rağmen son iki yarış öncesi şampiyonluğu garantileyen 32 yaşındaki sürücü, Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio, Alain Prost ve Sebastian Vettel'in ardından organizasyonda bu başarıya 4. kez imza atan 5. sporcu olarak kayıtlara geçti.

Şampiyonada 2008, 2014 ve 2015'in ardından 4. kez mutlu sona ulaşan Hamilton, "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar" listesinde Prost ve Vettel ile 3'üncülüğü paylaştı. Sıralamanın zirvesinde 7 şampiyonlukla efsane pilot Schumacher, ikinci basamakta ise 5 kez mutlu sona ulaşan Fangio yer alıyor.

İlk şampiyonluğunu 2008'de elde etti

Profesyonel kariyerine 2001'de başlayan Hamilton, 2002'de Formula Renault 2, 2005'te Formula 3 ve 2006'da ise GP2 serisinde şampiyonluklar elde etti.

2007'de McLaren Mercedes takımıyla anlaşan Hamilton, sezonun ilk mücadelesi Avustralya Grand Prix'sinde kürsünün 3. basamağında yer alarak dikkati çekti. İngiltere doğumlu sürücü, şampiyonadaki ilk zaferine ise 2007'deki Kanada Grand Prix'sinde ulaştı.

Hamilton, Formula 1'deki ilk şampiyonluğunu ise 2008'de kazandı. Büyük Britanyalı sürücü, sezonu Brezilyalı pilot Felipe Massa'nın 1 puan önünde tamamlayarak mutlu sona ulaşmayı başardı.

Hamilton, Formula 1'deki ilk sezonunda üst üste 9 kez podyumda yer alan ilk çaylak pilot olarak da kayıtlara geçti.

Schumacher'in rekorunu kırdı

Hamilton, 2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası ile organizasyonda en fazla pole pozisyonu elde eden pilot unvanının sahibi oldu.

Büyük Britanyalı sürücü, sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'si öncesindeki sıralama turlarını ilk sırada bitirerek kariyerinin 69. pole pozisyonuna imza attı ve efsane pilot Schumacher'in rekorunu kırdı.

Sezonun sona ermesine 2 yarış kala 72 sıralama turunu ilk sırada tamamlayan Hamilton'ı, bu alanda 68 pole pozisyonuyla Schumacher ve 65 pole pozisyonuyla Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.

Schumacher'in peşinde

Formula 1 kariyerinde bugüne dek 62 yarış kazanan Hamilton, 91 kez mutlu sona ulaşan Schumacher'in ardından bu alanda 2. sırada yer alıyor.

Hamilton, şampiyonada 30 yarışı daha birinci bitirmesi durumunda efsane pilotun rekorunu kıracak. Formula 1'de en fazla yarış kazanan pilotlar sıralamasında Schumacher ve Hamilton'ın ardından 51 kez mutlu sona ulaşan Fransız sürücü Alain Prost geliyor.

Formula 1'de en iki ve üzerinde şampiyonluk yaşayan sürücüler şu şekilde:

Pilot Ülke Şampiyonluk sayısı 1. Michael Schumacher Almanya 7 2. Juan Manuel Fangio Arjantin 5 3. Alain Prost Fransa 4 4. Sebastian Vettel Almanya 4 5. Lewis Hamilton Büyük Britanya 4 6. Niki Lauda Avusturya 3 7. Jack Brabham Avustralya 3 8. Jackie Stewart Büyük Britanya 3 9. Nelson Piquet Brezilya 3 10. Ayrton Senna Brezilya 3 11. Mika Hakkinen Finlandiya 2 12. Jim Clark Büyük Britanya 2 13. Graham Hill Büyük Britanya 2 14. Alberto Ascari İtalya 2 15. Emerson Fittipaldi Brezilya 2 16. Fernando Alonso İspanya 2