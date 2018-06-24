Bayramın ilk günü kaybolan Leyla ile ilgili Ağrı valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada, Aydemir'in başta güvenlik birimleri olmak üzere Ağrı ve il dışından gelen tüm ekiplerce aranmasına devam edildiği belirtilerek, "Arama faaliyeti kaybolan kızımız bulununcaya kadar 7 gün 24 saat hiçbir şekilde ara verilmeden sürdürülecektir." ifadesine yer verildi. İşte Leyla ile ilgili son gelişmeler...



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının bugün de devam ettiği belirtildi. Bazı basın ve yayın organlarında Leyla Aydemir'in aranması faaliyetine seçim nedeniyle bir gün ara verildiğine ilişkin haberlerin yer aldığına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi: "Emniyet ve asayiş hizmetleri 365 gün 24 saat kesintisiz sunulan kamu hizmeti olup, seçim, bayram, afet, mesai içi-mesai dışı, gündüz-gece veya benzeri herhangi bir nedenle bu hizmetler durdurulamaz, aksatılamaz veya yavaşlatılamaz. Kayıp kızımızın aranmasına seçim için bir gün ara verildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İfadelerini kullandı.



LEYLA AYDEMİR BULUNDU MU?



DHA'nın haberine göre, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Leyla Aydemir için köye Nevşehir ve Ankara'dan jandarmaya ait iki tane kadavra arama köpeği getirildi. Bugüne kadar birçok görevde yer alan kadavra arama köpekleri 'Modül' ve 'Mavi' köyün içini, çevresini ve araziye koklayarak Leyla'yı arıyor. Her iki köpeğin günlerdir yaptığı aramalarda hiçbir şey bulamaması Aydemir'in ailesini sevindiriyor. Binlerce kişi, köpek ve drone ile yapılan aramalara rağmen Leyla'nın bulunamamasının yaşadığı ihtimalinin arttığını söyleyen dede Zeki Aydemir, "Allah herkesten razı olsun. Acımızı acıları yapıp bizimle birlikte gece-gündüz demeden Leyla'yı aradılar. Küçük bir iz dahi bulamadık. Bu da onun hayatta olduğunu gösteriyor ve umutlarımızı artırıyor. Mavi gözlü Leyla'mı Allah'a emanet ettim. Baktığım her çocukta onu görüyorum. Böyle bir acı yok. Bulunmamasın sevindirici olduğu kadar üzücü de bir olay. Şu an nerede ne yapıyor? 'Yardıma muhtaç mı, acımı çekiyor?' diye düşünmekten kahrolduk. Kaybolduğu 9 gün bize 9 yıl gibi geldi" diye konuştu.

"HERKES LEYLA BULUNDU DİYE BENİ ARIYOR"

İHA'nın haberine göre, ihbarların tek noktada toplandığını, Leyla'nın bulunması amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturulduğunu ve ifade eden Leyla’nın babası Nihat Aydemir, "Asılsız ihbarlar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Umudumuz tükendi, perişan haldeyiz. Dün Elazığ’da bir çocuk bulunmuş haberlere Leyla’nın fotoğrafıyla yansıtıldığı için herkes Leyla bulundu sanıp beni arıyor. Leyla dokuzuncu günde de bulunmadı. Herkes Leyla’yı bulmak için seferber oldu. Bütün devletimizin yetkililerine, asker, polis, AFAD ekiplerine teşekkür ederim. Leyla’yı kaçıran getirsin bıraksın artık. Yarın seçim dolayısıyla arama çalışmalarına ara verilecek" diye konuştu.

ŞÜPHELİ EVLER ARANDI

Bir köyün tamamen aranması için Bakanlar Kurulu Kararı gerektiğini ancak şüpheli görülen evlerin savcılık izniyle arandığını sözlerine ekleyen dede Aydemir şunları söyledi:

"Birçok ev köpekler eşliğinde arandı. Köyün tüm arazisi, tarlalar, dere yatağı, hatta komşu köyler bile arandı. Özel ekipler bile torunumu bulamadı. Yetkililer, arama çalışmalarının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceğini Pazar günü seçim nedeniyle bir gün ara verip daha sonra kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Bu arada tekrar söylüyorum. Allah'ını seven yüreğinde biraz merhamet varsa torunumun yerini bilen veya duyan varsa lütfen en yakın karakola gidip bilgi versin. Asılsız ihbarlarda bunup, hem bizi hem de güvenlik güçlerini yanıltmasınlar. Bu tarif edilemez çok acı bir olay."