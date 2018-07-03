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Leyla Aydemir'den geriye kalan fotoğraflar! Minik Leyla'yı kurtaramadık...

03.07.2018 - 08:15 | Güncelleme:

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i kurtaramadık. Minik Leyla'nın cansız bedeni Ağrı'nın Bezirhane köyünde bulundu. 15 Haziran tarihinden itibaren kayıp olan Leyla Aydemir'den gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İşte Leyla Aydemir'den geriye kalan gülümsemeler...

  • 1 Leyla Aydemir'den geriye kalan fotoğraflar! Minik Leyla'yı son yolculuğuna uğurladık
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    Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü (15 Haziran) Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den acı haber geldi. Leyla Aydemir'in cansız bedeni Ağrı'nın Bezirhane köyünde bulundu. Acı haber herkesi yasa boğdu.

  • 2 Leyla Aydemir'den geriye kalan fotoğraflar! Minik Leyla'yı son yolculuğuna uğurladık
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    Yerel yöneticiler, dün arandığı ve bulunamadığı yerde bugün bulunması nedeniyle, küçük çocuğun bedeninin bugün bırakıldığını düşünüyor. Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir yaptığı açıklamada "Torunumu bugün ot biçmek için bölgeye giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. 

  • 3 Leyla Aydemir'den geriye kalan fotoğraflar! Minik Leyla'yı son yolculuğuna uğurladık
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    Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenler bulunup adalet önünde hesap versin" dedi. 

  • 4 Leyla Aydemir'den geriye kalan fotoğraflar! Minik Leyla'yı son yolculuğuna uğurladık
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    Süleyman Soylu ise minik Leyla'nın cansız bedeninin o bölgeye bırakıldığı ve ufak bir darp izi olduğunu kaydetti. Görgü tanıklarının aktardığına göre çıplak halde bulunduğu belirtilen Leyla'nın üzerinde sadece fotoğraflarda boynunda takılı olan mavi boncuklu kolyesinin bulunduğu ifade edildi. 

  • 5 Leyla Aydemir'den geriye kalan fotoğraflar! Minik Leyla'yı son yolculuğuna uğurladık
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    Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen minik Leyla'nın naaşının otopsi işlemi 3,5 saat sürdü. Daha sonra Leyla'nın cenazesini taşıyan ambulans, memleketi Ağrı'ya hareket etti

  • 6 Leyla Aydemir'den geriye kalan fotoğraflar! Minik Leyla'yı son yolculuğuna uğurladık
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    MAVİ BONCUKLU KOLYESİ BOYNUNDA BULUNDU

    DHA'nın aktardığına göre, Leyla Aydemir'in cenazesi saat 23.40 sıralarında Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cezaneyle birlikte aileden sadece amcası Yusuf Aydemir geldi.

     

     

    Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen minik Leyla'nın naaşının otopsi işlemi 3,5 saat sürdü. Daha sonra Leyla'nın cenazesini taşıyan ambulans, memleketi Ağrı'ya hareket etti.

  • 7 Leyla Aydemir'den geriye kalan fotoğraflar! Minik Leyla'yı son yolculuğuna uğurladık
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    Görgü tanıklarının anlattıklarına göre çıplak halde bulunduğu belirtilen Leyla'nın üzerinde sadece fotoğraflarda boynunda takılı olan mavi boncuklu kolyesinin bulunduğu ifade edildi. 

     

  • 8 Leyla Aydemir'den geriye kalan fotoğraflar! Minik Leyla'yı son yolculuğuna uğurladık
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    Bu sabah (3 Temmuz) düzenlenen cenaze töreniyle minik Leyla toprağa verildi

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YORUMLAR 9
  • Misafir 4 dakika önce
    **çocuk katillerine, tecavüzcülerine * işkence ile adam öldürenlere, *askere polise terör amaçlı kurşun sıkanlara ve herkesin gözden kaçırdığı * uyuşturucu baronları ve uyuşturucu toptan satışı yapanlara İDAM gelmeli. Çocuk tacizcilerine, kadına tecavüz edenlere sapıklara da müebbete kadar hapis ile beraber kimyasal hadım cezası verilmelidir. Eyyyy hükümet ve milletvekilleri neden korkuyorsunuz?????
  • Misafir 7 dakika önce
    hadımmış. ne hadımı ya...bu vahşetin karşılığı hadım olablir mi. hadi şeriat yok, maalesef ki yok. kısassa kısas yapılamıyor. bari cezası hadım olmaktan öteye gtsin...
  • Misafir 9 dakika önce
    Allah belanızı versin sizin küçük bir kıza yapılırmı bu Allah kahretsin sizi bu memlekete idamın gelmesi lazım birinin artık dur demesi lazım bu vişdansızlara bu şerefsizlere kanı bozuklara ibreti alem olsun diye kızın bulunduğu yerde idam edeceksin bu kansızı
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