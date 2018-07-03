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Süleyman Soylu ise minik Leyla'nın cansız bedeninin o bölgeye bırakıldığı ve ufak bir darp izi olduğunu kaydetti. Görgü tanıklarının aktardığına göre çıplak halde bulunduğu belirtilen Leyla'nın üzerinde sadece fotoğraflarda boynunda takılı olan mavi boncuklu kolyesinin bulunduğu ifade edildi.