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İrem, her şeyden önce benim arkadaşım, biz sevgili olmasak bile biz hep arkadaş kalacağız. İrem de korkuyor ve artık her şeyin farkında. Bugün İrem yemek yedi. Biraz evvel annesi ile konuştum çok mutlu oldum. İrem güçlü kadındır bugünleri de atlatıcaktır."