Lidya Özdemiroğlu dudaklarındaki dolguyu eritti

Atilla Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu ile ünlü şarkıcı Levent Yüksel'in yaşadığı aşk geçtiğimiz yılın en çok konuşulan haberlerinden olmuştu. Çift gelen tepkiler üzerine ilişkilerini bitirmişti. Ayrılık sonrası kameralardan uzak kalan Özdemiroğlu'nun değişikliğinin sebebi ortaya çıktı