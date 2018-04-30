Türk Telekom Stadı'nın uzun yıllar unutulmayacak bir derbi oynandı... Şampiyonluğun en önemli adayı Galatasaray ile gergin bir haftayı geride bırakan Beşiktaş 31. haftada karşı karşıya geldi. İç sahada çok iyi bir seri yakalayan ve taraftarı ile rakiplerini geçmeyi başaran Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek puanını 66 yaptı ve 21. şampiyonluğa yelken açtı... Zirve yolunda ağır bir yara alan Beşiktaş ise 62 puanla haftayı 4. sırada tamamladı. Galatasaray 11 maç sonra bir derbi zaferi elde ederken, Beşiktaş ligde 4 maç sonra kaybetti.

Ligin geneline bakıldığın en iyi kaleci olarak 2 isim öne çıkmıştı; Fabri ve Muslera... Gazete Habertürk'ün haberine göre Aslan’ın 1 numarası dün gösterdiği performansla zirveye oturdu. Quaresma'nın şutu, Talisca’nın kafasında golü önleyen Muslera, maçtan sonra mutluluğunu Fatih Terim’le paylaştı. Terim, Muslera’daki değişimin adresi olarak Taffarel’i gösterdi. Şampiyonluk için kritik önem taşıyan F.Bahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon maçlarında devleşen Muslera, kalesine gelen 17 şutta sadece 1 gol yedi.