Son 4 haftaya girilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 1 ekip şampiyonluğunu ilan ederken, liglere veda edecek 15 ekipten 5'i belli oldu.
Lider takımların doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği, takip eden dörder takımın ise play-off'ta mücadele edeceği TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta sıralamada son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 3. Lig'e düşecek.
Toplam 3 grubun yer aldığı 3. Lig'de ise gruplarını lider tamamlayan takımlar adlarını TFF 2. Lig'e yazdıracak. Bu takımları takip edecek dörder takımın play-off mücadelesi vereceği TFF 3. Lig'de son 3 sırada yer alanlar ise Bölgesel Amatör Ligi'ne düşecek.
İki ligde sadece 1 ekip şampiyonluğunu ilan ederken, liglerine veda edecek 15 takımdan 5'i belli oldu. TFF 3. Lig 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğu garantilerken, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Silivrispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Mersin İdmanyurdu ile Kocaeli Birlikspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kayseri Erciyesspor ile Kocaeli Birlikspor'un lige veda etmeleri kesinleşti.
TFF 2. Lig ve 3. Lig'de normal sezon heyecanı, mayısın ilk haftasında oynanacak müsabakalarla tamamlanacak ve play-off mücadeleleri başlayacak.
BEYAZ GRUP
Gümüşhanespor'un 57 puanla lider durumda bulunduğu TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta, bu ekibi 55 puanla Şanlıurfaspor, 54'er puanı bulunan Altay ve Sakaryaspor ile 53 puana sahip BUGSAŞ Spor play-off barajında takip ediyor.
Silivrispor'un ligden düşmesinin kesinleştiği grupta 21 puanlı Karşıyaka ile 23 puana sahip Nazilli Belediyespor küme düşme hattında bulunuyor. Bu iki ekibin önünde 29 puanlı Fethiyespor yer alıyor.
KIRMIZI GRUP
Haftayı 68 puanla kapatan Hatayspor'un liderliğini sürdürdüğü Kırmızı Grup'ta, Hatay temsilcisini play-off barajında bulunan 66 puana sahip Menemen Belediyespor, 64 puanlı Afjet Afyonspor ve 57'şer puana sahip Keçiörengücü ile Sivas Belediyespor izledi.
Mersin İdmanyurdu ve Kocaeli Birlikspor'un lige veda etmesinin kesinleştiği grupta 28 puanlı Bucaspor da düşme hattında yer alıyor. Bucaspor'un üzerinde 30 puanlı Tuzlaspor, 31'er puanlı Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Amed Sportif Faaliyetler bulunuyor.
TFF 3. LİG 1. GRUP
Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyonluğunu ilan ettiği 1. Grup'ta play-off heyecanı son 4 haftaya taşındı. 53 puanlı Kemerspor 2003, 52 puanlı Bayburt Grup Özel İdare, 51 puanlı Bayrampaşa ve 49 puanlı Düzcespor play-off için daha avantajlı konumda yer alıyor.
Grupta 24 puanlı Çanakkale Dardanel, 27 puana sahip Orhangazi Belediyespor ve 28 puanlı Bergama Belediyespor düşme hattında bulunuyor.
2. GRUP
62 puanlı Darıca Gençlerbirliği'nin son 4 haftaya en yakın rakibi Ankara Demirspor'un 3 puan önünde lider girdiği 2. Grup'ta bu iki ekibi 55 puanlı Diyarbekirspor, 54 puana sahip Anagold 24Erzincanspor ve 52'şer puanlı Yeni Orduspor ve Pazarspor izledi.
Kayseri Erciyesspor ve Yeşil Bursa'nın lige veda ettiği grupta 27 puanlı Kırıkhanspor da son 4 haftaya 33 puanlı Ergene Velimeşespor'un 6 puan gerisinde düşme hattında girdi.
3. GRUP
UTAŞ Uşakspor'un 60 puanla son 4 haftaya lider durumda girdiği 3. Grup'ta bu takımı 3 puan geriden Tarsus İdmanyurdu, 52 puanla Sultanbeyli Belediyespor, 50 puanlı Kızılcabölükspor ve 47 puanla Elaziz Belediyespor izliyor.
Grupta 26'şar puanla Tekirdağspor ve Arsinspor ile 27 puana sahip Aydınspor 1923, küme düşme hattında bulunuyor.
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