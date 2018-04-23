Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Gaziantep'te gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.İş dünyasının, genel seçimlerin 24 Haziran'a çekilmesini nasıl karşıladığı şeklindeki bir soruya Özdemir, "Herkes 2019 Kasım'ı bekliyordu o da çok uzun bir süreydi beklemek için.Erkene alınmasını olumlu buluyoruz.Belirsizliklerin giderilmesi ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Dolayısıyla ne kadar hızlı bir seçimle yeni sisteme geçiş yapılıp buna göre yola çıkarsak daha iyi olur. Zaten hemen borsa, kurlar yatırımcılar da bu yönde bir tepki verdiler" diye cevap verdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, "Limak olarak 2019 yılında halka arzı gerçekleştirecek misiniz?" sorusuna Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Halka arzı yapmak istiyoruz.Biz birkaç değişik kolda çalışıyoruz.Ana hedefimiz tüm şirketlerimizi kurumsal yapıp bunlara halka arz edilmiş şekilde devam etmek. Halka arz sırf size bağlı birşey değil konjonktüre,borsaya ve markete bağlı. Biz şimdi şu anda o hazırlıkları yapıyoruz. Eğer uygun bir ortam bulursak yani çimento, enerji, altyapı olsun bunları hep arka arkaya yıllar içinde halka arz etmek istiyoruz hedefimiz bu. Yüzde 20'den aşağı bir arz mantıklı olmuyor. Yüzde 20-30 arasında yine mantıklı olacak bir arz yapmak isteriz. İnşallah piyasalar çok iyi olur 2019'da da hedefimizi yapabiliriz" şeklinde cevap verdi.

"İKİNCİ REKORU ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE KIRACAĞIZ"

İstanbul Yeni Havalimanı'nın konsorsiyumun da ortaklarından biri olan Limak'ın Yatırım Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, havalimanının dünya inşaat tarihine büyük bir rekor olarak gireceğini ikinci rekoru da 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kıracaklarını dile getirdi.

Bu kadar hızlı yapılabilen dünyada bir havalimanı görmediğine vurgu yapan Özdemir,"Geçen yabancılar vardı bizim şu Berlin'i de yapsanız da yıllardır devreye girmedi dediler.Bu kadar büyük bir inşaatın bu kadar kısa sürede yapılması dünyada yok böyle birşey" dedi.

"ALTYAPI İŞLERİNE BAKARIZ"

Yurtiçinde yapılacak Kanal İstanbul gibi projelerle ilgili olarak Ebru Özdemir, "Şimdi yeni gelecek projeler ne zaman yapılacak onlar çok önemli.Kanal İstanbul ne zaman yapılacak İzmir tünel,yol otoyol... Altyapı işlerine tabii bakarız" ifedelirini kullandı. Geçtiğimiz yıl Katmerciler ile Lika Savunma Sanayi adlı kurdukları şirketin yapacağı yatırımların sorulması üzerine Özdemir,"Bir kaç teklif verdik, sonuç bekliyoruz. Biz genelde ufak başlatıp büyütenleriz. Bir teklifimiz olursa onun üzerine bina ederiz" demekle yetindi.