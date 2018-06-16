Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı "Tangocular", Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girerek son anda Dünya Kupası biletini elde etmişti. Arjantin'in Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 7 kez havalandıran Messi yapmıştı. Tarihinde Dünya Kupası'na daha önce 16 kez katılan Arjantin, ev sahipliği yaptığı 1978'deki turnuva ile Meksika 1986'da şampiyon olmuştu. Üçüncü kez bu kupayı müzesine götürmek ve 2014 Dünya Kupası, 2015 ile 2016 Copa Amerika finallerini unutmak isteyen Arjantin'de Messi, D Grubu'ndaki ilk maçında İzlanda karşısına çıktı. Mücadele 1-1 devam ederken Tangocular'ı yıkan gelişme, Messi ile oldu!
Arjantin, 63. dakikada skor 1-1 devam ederken penaltı kazandı ve topun başına kaptan Lionel Messi geçti. Arjantinli yıldız vuruşunu sol köşeye yaptı ancak İzlandalı file bekçisi Halldorsson, gole izin vermedi! Dünyanın en iyi futbolcusu olarak Cristiano Ronaldo'yla kıyaslanan Messi'nin bu penaltıdan yararlanamaması gündeme oturdu! Ronaldo dün gece İspanya karşısında 3 golle hat-trick yapmıştı.
COPA AMERICA'DAN SONRA MİLLİ TAKIMI BIRAKMIŞTI!
Futbolda 100. yıl anısına ABD'de düzenlenen 45. Copa America finalinde, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 sona eren mücadelede penaltı atışları sonucu Arjantin'i 4-2 mağlup eden Şili, kupayı ikinci kez müzesine götürmüştü. Penaltı atışlarında Arjantin adına ilk vuruşu kullanan Messi, yine bir penaltı kaçırmıştı.
Messi, ülkesinin TyC Sports kanalına yaptığı açıklamada, "Milli takım benim için bitti. 4 final oldu ve artık benim için bir anlamı kalmadı. Denedim. En çok istediğim şeydi ama başaramadım. Sanırım artık bırakmalıyım." ifadelerini kullanmıştı.
Şili'ye kaybettikleri final maçında, Arjantin adına kullandığı ilk penaltı atışından faydalanamayan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, "Her şeyden önce penaltıyı kaçırdım. Bence bu, herkes için en iyisi. Finale kadar gelip kaybetmekten memnun olmayan ve bu kararı bekleyen birçok kişi olduğunu düşünüyorum. Kaybetmek, Arjantin ile şampiyon olamamak, en fazla benim canımı yakıyor. Ne yazık ki başaramadan ayrılıyorum." yorumunu yapmıştı.
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