Pendik'te okula gittiği sırada 14 yaşındaki Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olan otobüs şoförünün yargılandığı davada mahkeme, sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek görme ve işitme kaybının bulunup bulunmadığı yönünde rapor alınmasına hükmetti.
İHA'nın haberine göre, Pendik'te okula gitmek için yola çıkan lise öğrencisi 14 yaşındaki Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olan İETT şoförü Tarık Ulka'nın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Anadolu 50'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Tarık Ulka katılırken, taraf avukatları ile kazada hayatını kaybeden Sude Mete'nin ailesi de salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan Sude Mete'nin ailesinin avukatı, "Sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek görme kaybı olup olmadığı hususunun ve derecesinin tespit edilmesini talep ederim" dedi. Bunun üzerine sanık avukatı, "Denetimli serbestlik hükümlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Deliller toplanmıştır, sanığın kaçma şüphesi yoktur" şeklinde konuştu.
GÖRME VE İŞİTME KAYBINA İLİŞKİN RAPOR ALINACAK
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın Bahçelievler Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek görme ve işitme kaybının bulunup bulunmadığı yönünde rapor alınmasına hükmetti. Eksiklikler giderildikten sonra dosyanın Adli Tıp Trafik ve İhtisas Dairesi'ne yollanarak sanık ve maktulün kusur durumlarının tespiti yönünde rapor alınmasına karar veren mahkeme, sanık hakkında verilmiş olan adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sürücü Tarık Ulka'nın kullandığı İETT otobüsü ile 30 Aralık 2016 tarihinde Pendik ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde seyri sırasında, duraktan yolcu alıp hareket ettikten 15 metre sonra seyir yönüne göre taşıt yolunun solundan sağına geçmek isteyen yaya Sude Mete'ye tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu çarparak ölümüne sebebiyet verdiği anlatılmıştı.
İddianamede, Tarık Ulka'nın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.