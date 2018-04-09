Türkiye'deki sayılı deve çiftliklerinden biri olan İncirliova ilçesindeki çiftlikte üretilen deve sütü, sadece yurt içine değil çeşitli ülkelere de gönderiliyor. İncirliova'daki deve çiftliğinde açıklama yapan Türkiye Devecilik ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, güreşler için hayvan yetiştirdikleri çiftlikte son dönemde süt üretiminin de arttığını söyledi.

Deve bakımının çok zor olduğuna dikkati çeken Kaya, "Bahar aylarında devenin çok güçlü bir bakıma ihtiyacı oluyor. Sürekli yeşillik veriyoruz. Temmuz ayına kadar bu devam ediyor. İyi bakım yapıldığında deve bu mevsimde daha iyi gelişir. Bu dönemin ardından da bu yörede yetişen fiğ otu ve yonca otu, arpa yemi ve burçağı karıştırıp besleriz. Deve hassas bir hayvan. Cüssesi büyüktür ama narindir. Bakımı diğer hayvanlar gibi değil" dedi.

Devenin etinden sucuk yapıldığı gibi sütüne de son zamanlarda talebin arttığını belirten Kaya, sütün sağlığa iyi geldiğine inanıldığından dolayı bu artışın yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin birçok iline deve sütü gönderdiklerini aktaran Kaya, "Birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. İçerisinde C vitamini olan bu süt gerçekten anne sütüne yakın değerler içeriyor. Çeşitli hastalıkları bulunanların deve sütünü içtikten sonra iyileştiklerine inanıyoruz. Şifa bulan çok sayıda kişi arayıp teşekkür ediyor" dedi.

Deve sütü almak için Finlandiya’dan Türkiye'ye gelen bir müşterisinin bulunduğunu anlatan Kaya, bu ülkede bir doktorun deve sütünün otizmli bireylerin hayatını kolaylaştırıcı etkilerinin bulunduğu yönündeki araştırması sonrası otizmli çocuğu bulunan ailenin kendilerine ulaştığını belirtti.

Aydın'da 1 ay kalan ailenin çocuklarına her gün deve sütü içirdiğini, ülkelerine döndükten sonra da yaklaşık 150 litre süt yolladıklarını anlatan Kaya, "Çocuğun sağlığının daha iyi olduğunu öğrendik. Ailesi düzenli deve sütü içtikten sonra uykusuzluk sorununun ortadan kalktığını anlattı" dedi.



ÇİĞ İÇİLDİĞİ İÇİN DONDURARAK GÖNDERİLİYOR



Son dönemde yurt dışından gelen talepleri karşılamakta güçlük çektiklerini dile getiren Kaya, "Türkiye’nin neresinde sorarsanız sorun deve sütü denince akla Aydın gelir. Artık dünyanın bir çok ülkesinden bize ulaşıyorlar. Finlandiya, Almanya, Hollanda, Yunanistan ve Kosova gibi ülkelere sürekli siparişleri yolluyoruz. Almanya’dan bir doktor var ona yolluyorum. Sanırım kendi hastalarına içiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaya, bir deveden ortalama 2 litre süt aldıklarını belirterek, sütün kilosunu 65 liraya sattıklarını bildirdi.

Devenin bakım masraflarının fazla olmasından dolayı sütü bu fiyata satmak zorunda kaldıklarını anlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deve sütü kaynatılmadan, çiğ içilen bir süt. İçindeki proteinleri öldürmemek için kaynatılmaz. Bu nedenle sütü sağdıktan hemen sonra dondurarak gönderiyoruz. Şu anda sadece 2 deveden süt alıyoruz. Ayda 150 litreye yakın bir üretimimiz var ama diğer develeri de üretime geçirdiğimizde 500 litreye çıkar bu rakam. Üretimin yaklaşık yüzde 80'ini yurt dışına gönderiyoruz. Türkiye'de bizim dışımızda bu işi organize bir şekilde yapabilen çiftlik yok" diye konuştu.