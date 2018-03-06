İngiltere liginin önde gelen takımlarından Liverpool, evinde Portekiz Ligi takımlarından Porto'yu ağırlayacak. Şampiyonlar Liginin ilk maçında Liverpool, Porto' yu deplasmanda 5-0 yenmişti. Son 16 tura kalan iki takım finale yükselmek için kozlarını bu akşam paylaşacak. Futbolseverler maç heyecanını canlı yaşamak için Liverpool - Porto maçının ne zaman oynanacağı ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Liverpool - Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Porto maçı şifresiz mi? İşte maç hakkında tüm detaylar...

LİVERPOOL - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, evinde Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto'yu konuk edecek. Anfield stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını ise Thorsten Schhiffner ve Marco Achmüller yapacak. Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak olan zorlu karşılaşma canlı olarak Tivibu Spor 3 kanalından izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi tarihinde eşleşmenin ilk ayağını evinde 5-0 kaybedip turu geçebilen takım olmadı.

Liverpool, Porto'yla oynadığı beş resmi maçta yenilgi almadı (3G 2B).

İki takım, daha önce Avrupa kupalarında (gruplar hariç) 2000/01 UEFA Kupası çeyrek finalinde karşılaşırken; turu geçen taraf toplamda 2-0'lık skorla Liverpool olmuştu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları ve ikinci tur karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen üç takımdan biri Liverpool (Barcelona ve Tottenham'la birlikte).

Liverpool, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 28 golle en golcü takım konumunda. Ayrıca Bayern Münih'in (277) ardından rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan ekip de Kırmızılar (271).

Porto, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son dört eleme maçını kaybetti ve bu karşılaşmalarda bir gol atıp, kalesinde 14 gol gördü.

İlk maçta Liverpool?un Porto karşısında elde ettiği 5-0'lık zafer, bir İngiliz kulübünün Şampiyonlar Ligi elemelerinde aldığı en farklı deplasman galibiyetiydi.

Porto, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı hiçbir İngiltere deplasmanında galip gelemedi (2B 10M).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla asist yapan oyuncu James Milner (6).

Sadio Mane, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son üç maçta rakip filelere altı gol gönderdi.

İlk maçta sakatlığı sebebiyle oynayamayan Vincent Aboubakar, bu sezon Devler Ligi'nde forma giydiği beş maçta yedi gole doğrudan katkı sağladı (beş gol ve iki asist).