UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden Liverpool ve Sevilla bu akşam karşı karşıya geliyor. Anfield'de oynanacak karşılaşma öncesi heyecan dorukta. Peki Liverpool - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

LİVERPOOL - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Jürgen Klopp yönetimindeki İngiltere'nin önde gelen kulüplerinden olan Liverpool, evinde Eduardo Berizzo yönetimindeki İspanyol takımı Sevilla'yı konuk ediyor.

Anfield'de oynanacak karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak ve yardımcılıklarını Mario Diks ile Hessel Steegstra yapacak. Türkiye saati ile 21:45'te başlayan karşılaşma Tivibu Spor 4 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım şimdiye kadar 1 kere karşılaştı.

18 Mayıs 2016'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla, Liverpool'u 3-1 yendi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

Liverpool, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Sevilla, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Liverpool, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

Sevilla, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, 4 gol yedi.

Liverpool'da en golcü isimler arasında Emre Can 2 gol ile, Trent Alexander-Arnold ve Mohamed Salah ise 1'er golle yer alıyor.

Sevilla'nın en golcü isimlerinde ise 2'şer golle Wissam Ben Yedder ve Sergio Escudero yer alıyor.

Liverpool'da sakat ve cezalı bulunmazken, Sevilla'da Nolito ve Johannes Geis sakat listesinde.

SON MAÇ KADROLARI

Liverpool: Simon Mignolet, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Jordan Henderson, Emre Can, Roberto Firmino, Sadio Mane

Sevilla: Sergio Rico, Clement Lenglet, Daniel Carrico, Sergio Escudero, Gabriel Mercado, Steven N'Zonzi, Jesus Navas, Pablo Sarabia, Ganso, Wissam Ben Yedder, Nolito

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