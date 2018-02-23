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Futbol

Lorenzo Insigne kendi hikayesini anlattı

23.02.2018 - 12:41 | Güncelleme:

Napoli'nin son dönemde yetiştirdiği en iyi futbolculardan Lorenzo Insigne, The Players Tribune'e kendi hikayesini anlattı. Şu anda transfermarkt değeri 60 milyon Euro olan yıldız, kariyerinde birçok zorluk yaşadığını kaleme aldı...

  • 1 Lorenzo Insigne, kendi hikayesini ve Napoli'yi anlattı
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    Bir futbolcu için bile kısa sayılabilecek olan 1,63 metre boyundaki Insigne, boyu nedeniyle birçok kulübün kapısından döndüğünü ve zorluklar yaşadığını anlattı. İşte İtalyan yıldızın hikayesi:

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  • 2 Lorenzo Insigne, kendi hikayesini ve Napoli'yi anlattı
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    "Hikayemi anlatmaya başlamadan önce Tanrı'dan özür dilemem gerekiyor. Tanrı derken kastettiğim, 'D10S' yani Bay Maradona. Ve babamdan da özür dilemek istiyorum. Çünkü daha 8 yaşımdayken büyük bir günah işlemiştim... Yaptığım, birçok insan için günah olmayabilir ancak Napoli'de büyümüş bir çocuksanız bu kesinlikle bir günah."

  • 3 Lorenzo Insigne, kendi hikayesini ve Napoli'yi anlattı
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    "Futbola mahallemdeki futbol okulunda başladım. O dönemde istediğim şey özel bir krampondu. Hiç kramponum yoktu, okula gitmeye başladığımda. Çok küçüktüm ve boyum çok kısaydı. Gerçekten çok kısaydım!"

  • 4 Lorenzo Insigne, kendi hikayesini ve Napoli'yi anlattı
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    "Boyumu umursamadım, her şeyimle futbol oynamak istiyordum. Bir gün büyük abimi futbol oynarken izledim. Aslında oraya sadece onu desteklemek için gitmiştim ama başka planlarım da vardı. Beni oyuna almalarını sağlayana kadar ağladım. Kendimi saha kenarına attım ve ölü taklidi yaptım. Gerçekten dramatik bir sahneydi. En sonunda teknik direktör, 'Tamam tamam, küçüğe bir dakika verelim de oynasın' dedi."

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  • 5 Lorenzo Insigne, kendi hikayesini ve Napoli'yi anlattı
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    "Onların sadece çenemi kapamı istediklerini düşündüm ancak oyunumu gösterebilirsem kendimden büyüklerle oynayabilirdim. Çok mutlu olmuştum ancak gerçekten kramponlara ihtiyacım vardı. Babama her gün bana bir krampon alması için yalvardım. Ancak ortada iki problem vardı."

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