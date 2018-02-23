Napoli'nin son dönemde yetiştirdiği en iyi futbolculardan Lorenzo Insigne, The Players Tribune'e kendi hikayesini anlattı. Şu anda transfermarkt değeri 60 milyon Euro olan yıldız, kariyerinde birçok zorluk yaşadığını kaleme aldı...
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Bir futbolcu için bile kısa sayılabilecek olan 1,63 metre boyundaki Insigne, boyu nedeniyle birçok kulübün kapısından döndüğünü ve zorluklar yaşadığını anlattı. İşte İtalyan yıldızın hikayesi:
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"Hikayemi anlatmaya başlamadan önce Tanrı'dan özür dilemem gerekiyor. Tanrı derken kastettiğim, 'D10S' yani Bay Maradona. Ve babamdan da özür dilemek istiyorum. Çünkü daha 8 yaşımdayken büyük bir günah işlemiştim... Yaptığım, birçok insan için günah olmayabilir ancak Napoli'de büyümüş bir çocuksanız bu kesinlikle bir günah."
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"Futbola mahallemdeki futbol okulunda başladım. O dönemde istediğim şey özel bir krampondu. Hiç kramponum yoktu, okula gitmeye başladığımda. Çok küçüktüm ve boyum çok kısaydı. Gerçekten çok kısaydım!"
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"Boyumu umursamadım, her şeyimle futbol oynamak istiyordum. Bir gün büyük abimi futbol oynarken izledim. Aslında oraya sadece onu desteklemek için gitmiştim ama başka planlarım da vardı. Beni oyuna almalarını sağlayana kadar ağladım. Kendimi saha kenarına attım ve ölü taklidi yaptım. Gerçekten dramatik bir sahneydi. En sonunda teknik direktör, 'Tamam tamam, küçüğe bir dakika verelim de oynasın' dedi."
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"Onların sadece çenemi kapamı istediklerini düşündüm ancak oyunumu gösterebilirsem kendimden büyüklerle oynayabilirdim. Çok mutlu olmuştum ancak gerçekten kramponlara ihtiyacım vardı. Babama her gün bana bir krampon alması için yalvardım. Ancak ortada iki problem vardı."
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"İlki oldukça mütavazı bir aileden geliyordum. Büyüdüğüm yerde o dönemde işsizlik vardı ve ailem kenara para koyamıyordu. İstediğim kramponlara o parayı ödememiz imkansız görünüyordu. İkincisi ben Ronaldo'nun kramponlarını istiyordum. 1998 Dünya Kupası'nda giydiği kramponları."
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"Babama her gün 'Baba lütfen, lütfen yalvarırım bana Ronaldo'nun kramponlarını al' diyordum. Her gün. Muhtemelen beni öldürmek istiyordu çünkü babamın bahsetmek istediği tek futbolcu Maradona'ydı. Ben El Diego'nun hikayeleriyle büyümüştüm. Elbette dünyanın kalanı için bile efsaneydi. Anack Napoli'de? Maradona, Napoli'de gerçekten Tanrı gibidir."
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"Babam bana Maradona'nın siyah kramponlarından almak istedi. Benim cevabım ise 'Hayır, anlamıyorsun. Dünyanın en iyisi Ronaldo!' oldu. Üzgünüm baba, çok üzgünüm El Diego!"
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"Babam büyük bir Napoli taraftarıdır ve Ronaldo o dönemde Inter'de top koşturuyordu ve Napoli'yi ağlatıyordu. Ancak ben sadece çocuktum, en iyisini bilemiyordum. O kramponlara kafayı gerçekten takmıştım. Bir gün babam sürpriz yaptı ve 'Haydi, mağazaya gidiyoruz' dedi. Neden olduğunu sorduğumda cevabı 'Sana istediğin kramponları alacağız' oldu."
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"Babam lüks harcama tabii ki yapmayacaktı ancak bir şekilde şehirdeki tüm mağazaları gezmeye başlamıştık. İlk mağazada istediğim kramponlar yoktu, ikincisinde de. Üçüncüsünde vardı ancak benim ayak numaramda yoktu. Bütün şehri yürüdük. Beş ya da altı mağazaya gittik ve hava kararmıştı. Umudum tam tüklenmek üzereydi ve son mağazada istediğim kramponu bulduk."
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"Bu olayı hayatım boyunca unutamayacağım. Babam kramponları bana bir kutuda verdi ve hayatımda daha güzel bir hediye almadım. Biliyorsunuz profesyonel futbolcu olmak eğlencelidir, istediğiniz çoğu şey sponsorlar sayesinde ücretsizdir. Ancak şu an özel bir şey hissetmiyorum. O kramponlar ise aklımdan çıkmıyor."
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"O zamanlar iyi bir futbolcu değildim ama Ronaldo'yla aynı kramponları giyiyordum. Belki bir gün onun kadar iyi olabilirim. O kramponları her gün temizledim. Her Allah'ın günü. Güzel bir sahada oynamıyorduk, pislik ve taş içerisindeydi. Eve döndüğümde o kramponları sürekli fırçalardım çünkü babam onları alabilmek için çok fazla taviz verdi."
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"Bir de mağazaların onu satmayı bırakmasından korkuyordum. Bir gün o kramponlar sonunda parçalandı ve ağlamaya başaldım. Daha doğrusu ağlamaktan helak oldum. Belki de deliyimdir bilmiyorum. Anaokulundayken tüm çocuklar legolarla ev yaparken ben kağıda kendimi futbol oynarken çiziyordum."
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"Hayalim her zaman Napoli formasıyla San Paolo'ya ayak basmak oldu, başka bir şeyi arzulamadım. Başka bir sprola uğraşmadım, tek düşündüğüm şey futboldu. Birçok kulübün altyapısında seçmelere gittim. Inter, Torino hatta Napoli'nin bile scout'ları bana aynı şeyi söyledi. Daha doğrusu onlar babama söyledi, ben haberi ondan aldım."
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"Hepsi aynı şeyi söylüyordu: 'Onu beğendik ama çok kısa.' İtalya'da insanlar oldukça dobradır. Boyum yüzünden hepsi beni reddetmişti. Aileme 14 yaşımdayken daha fazla oynamak istemediğimi, bir işe yaramadığımı söyledim."
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"Her gece sabaha boyum uzamış şekilde uyanmanın hayalini kuruyordum ancak böyle bir şey tabii ki olmuyordu. Babama 'İmkansız, benden bu kadar' dedim. O da 'Tamam, peki futbol oynamayacaksan ne yapacaksın?' diye sordu. O an aklıma kazındı, 'Gerçekten ne yapacağım?"
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"Mecburen bölgedeki futbol okuluna devam ettim ve Napoli bana bir fırsat daha verdi. Denemede çok fazla çocuk vardı. Gerçekten çok sayıda! Hangi nedenden bilmiyorum ama scout'lar beni seçti. Altyapıya gitmeye başladım. Ailem koyu Napoli taraftarıdır ancak çocukken maçlarıma gelemediler."
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"San Paolo'da top toplayıcı olma hayalimi gerçekleştirme şansım vardı. Stadın içinde, sahanın kenarındayken Napolitan ruhunu hissedebiliyorsunuz. Bunu açıklamak çok zor ama şöyle tarif edebilirim: 'Napoli formasıyla burada oynarsam, mutlu ölebilirim"
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"2010'da Napoli A takımıyla ilk maçımda deplasmanda Livorno'yla karşılaştık. Ailem için büyük bir şeydi. Frattamaggiore'den çıkmış bir çocuk için Napoli'de oynamak gerçekten tarif edilemez bir gururdur. Maç sonrasını hatırlıyorum, babam beni havalimanından almıştı..."
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"Mahallede beni bekleyen var mı?' diye sordum, 'Hayır hayır... Herkes gururlandı ama saat çok geç, herkes yatmıştır' dedi ve ekledi: 'Gerçekten yok, hayal kırıklığına uğrayabilirsin ama kimse seni beklemiyor. Çok üzgünüm."
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"Mahalleye vardığımızda tüm sokaklar doluydu, insanlar benim için şarkı söylüyor ve havai fişekler patlatıyorlardı. Kimileri benim için kek, pasta yapmıştı. Gerçekten inanılmazdı. Annemin yüzünü görmek ise en güzel kısımdı, çünkü kendisi çocuklardan daha sıkı bir taraftardır. Eve geldiğimde onun Napoli maçlarının tekrarını izlediğimde görürdüm, 'Anne ne yapıyorsun, maç zaten oynandı' diye sorardım. Napoli bizim kanımız. Her şeyimi o kulübe borçluyum ancak bazı zor zamanlarda geçirdim."
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Serie C ve B'de Foggia ile Pescara'da forma giydim. Foggia'dayken teknik direktörüm gerçek bir karakterdi: Bay Zdenek Zeman. Oldukça etkileyici olduğunu biliyordum ancak çok eğlenceliydi. Eski filmlerden fırlamış bir adam gibiydi. Fabrika bacası gibi kokuyordu, kapısı açıksa her taraf sigara dumanı olurdu. Nefes almakta bile zorlanırdınız."
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"Bir gün 'Bayım, biz geldiğimizde sigara içmeyi bırakabilir misiniz?' diye sordum. Bir nefes daha alıp 'Dışarıda bekleyebilirsin' dedi. Onunla harika bir ilişkim vardı, bana gerçekten inandı. O sezon 18 gol attım, Zeman ertesi sene Pescara'nın başıma geçti. Napoli, onunla gitmeme izin verdi. Bu gerçekten çok çok çok önemli bir an çünkü o yıl eşimle tanıştım."
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"İtalya'nın güneyine dair bir şey biliyorsanız, eşimin kuzeniyle birlikte okula gittiğimize şaşırmayacaksınızdır. Geldiğim yerde herkes herkesi tanır. Ancak bir problemimiz vardı, Pescara ile aramızda 250 kilometre farkın bulunması gibi. Ona 'Benimle gel' dedim. Yine İtalya'nın güneyini biliyorsanız, ailesinin buna izin vermeyeceğini de bilirsiniz. Böyle bir ihtimal dünyada yoktu!"
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"O sezon Napoli'nin beni geri almasını sağlaması için motive oldum. Hem hayallerimin takımında forma giymek hem de eşimle birlikte olabilmek için... O sezon 19 gol attım, sezon bittiğinde dönemin teknik direktörü Bay Mazzarri'yle görüştüm. 'Burada olmak istiyorsan formayı kendin kaptan lazım' dedi. 'Problem değil, büyüdüğümden beri kimse bana bedavadan bir şey vermedi.' dedim."
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"Gerçekten beni hiçbir şey durduramazdı. O sezonun başında San Paolo'daki ilk golümü Parma'ya attım. Harika bir andı çünkü eşim ilk çocuğumuza hamileydi ve hemen onu buldum. Formamın altında giydiğim tişörtü ona gösterdim ve kalabalık benim adımı sayıklıyordu. Bu tip şeyleri yazamıyorsunuz, sadece yürekten hissedebileceğiniz bir şey."
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"O formayı sırtıma geçireli 6 yıl oldu ve hala gol attığımda aynı duyguyu yaşıyorum. Napoli'yle ilgili kötü konuşanlar duyduğumda sinirlerim bozuluyor çünkü şehri bilmiyorsunuz. Benim için dünyanın en güzel şehri. Bana inanmıyorsanız takım arkadaşlarıma bakın. Kaç tane oyuncu daha büyük kulübe gitmek istedi?"
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"İstisnalar elbette oldu ama 3-4 sezondur kimse takımdan ayrılmak istemiyor. Örneğin kaptanımız Marek Hamsik, Slovak. 11 yıldır burada. Tüm takım arkadaşlarım 'Şehre bayılıyorum, burada yaşamayı seviyorum ve taraftara aşığım' der. Tanrı bile burayı seviyor. Ve Tanrı derken Maradona'yı kastettiğimi biliyorsunuz."
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"Şu anda tüm hedefim lig şampiyonluğu. Dünya Kupası'na gidememek yeterince hayal kırıklığı oldu. Hala atlatabilmiş değilim ancak ilk defa Napoli'yle şampiyon olmaya yakınım. Bunu şehrim için, mahallem için, arkadaşlarım, ailem, çocuğum için istiyorum. San Paolo'ya gittiğimde tüylerim diken diken oluyor çünkü ailem için, babam için anlamını biliyorum."
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"Hayalim, babamın bana o kramponları almasıyla başladı ve şimdi şehrimde yürürken tüylerim diken diken oluyor çünkü 'Burası, dünyanın en iyi futbolcusunun oynadığı yer. Maradona burada oynadı' diyorum."
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"Ronaldo'ya saygım sonsuz ancak artık olgunlaştım ve geçmişimi biliyorum. Gelmiş geçmiş en iyinin Maradona olduğunu söylemem lazım. Bay Ronaldo, harika kramponların vardı, sen bir dahiydin. Benim ilham kaynağım oldun ancak ben Napoliliyim, benim için tek bir kral var. Ve onun da adı Diego."
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