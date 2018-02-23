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"Mahalleye vardığımızda tüm sokaklar doluydu, insanlar benim için şarkı söylüyor ve havai fişekler patlatıyorlardı. Kimileri benim için kek, pasta yapmıştı. Gerçekten inanılmazdı. Annemin yüzünü görmek ise en güzel kısımdı, çünkü kendisi çocuklardan daha sıkı bir taraftardır. Eve geldiğimde onun Napoli maçlarının tekrarını izlediğimde görürdüm, 'Anne ne yapıyorsun, maç zaten oynandı' diye sorardım. Napoli bizim kanımız. Her şeyimi o kulübe borçluyum ancak bazı zor zamanlarda geçirdim."