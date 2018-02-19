A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bu hafta oynanacak iki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yardımcılarıyla birlikte stadyumdan takip edecek.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Rumen teknik adam, önce yarın akşam temsilcimiz Beşiktaş'ın Bayern Münih ile Allianz Arena'da oynayacağı müsabakayı izleyecek. Daha sonra Ukrayna'nın Kharkiv kentine gidecek Lucescu, 21 Şubat Çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile Roma takımlarının Metalist Stadyumu'nda yapacağı karşılaşmada A Milli futbolcu Cengiz Ünder'i gözlem altına alacak.