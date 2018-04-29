Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından geliştirilen ve LumiWatch ismi verilen yeni akıllı saat prototipi insan tenini dokunmatik ekrana çeviriyor.

Normal bir akıllı saat ekranının 5 katı kadar bir bölgeyi dokunmatik ekrana çeviren bu saat sayesinde, artık kullanıcılar dokunmatik ekran tecrübesini daha iyi deneyimleyebiliyor. Her ne kadar bu yansıtma, renklerde ve çözünürlükte bozulmalara yol açsa da, bu durumun ilerleyen zamanlarda düzeltilebileceği düşünülüyor.

Akıllı saatin özelliklerine bakıldığında ilk göze çarpan şey Snapdragon quad-core işlemci. 768MB RAM ve 4GB dahili depolama alanına sahip saatte 740mAh'lik batarya bulunuyor. LumiWatch aynı zamanda Wi-Fi ve Bluetotth desteği sunuyor.

50mm x 41mm x 17mm boyutlarıyla Apple Watch 3'den bir tık daha büyük olan bu akıllı saatin üniversite tarafından düşünülen satış fiyatı 600$ olarak belirlendi. LumiWatch’ın ne zaman satışa sunulacağı konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.