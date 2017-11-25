Luz Casal Antalya'ya geliyor

İspanyol diva Luz Casal yeniden Türkiye’de... Gracias A la Vida, Historia De Un Amor ve Amado Mio gibi çok ünlü ve dinleyenin ruhuna dokunan şarkılarıyla Casal yarın Antalya Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Öncesinde sanatçı sorularımızı yanıtladı. HT Cumartesi'nden Eda Eriş'in röportajı...

Tekrar Türkiye’de olmak nasıl bir duygu? Burada kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Çok teşekkür ederim. Türkiye’deki dinleyicilerimle tekrar buluşmak benim için onur verici. Yıllardır sürdürdüğümüz çok sıcak bir ilişkimiz var. Her seferinde dinleyicilerimin tepkilerinden kendimi çok özel hissediyorum. Türkiye kendimi evimde hissettiğim ülkelerin başında geliyor. Caddelerdeki renkleri, kültürünüzü, yemeklerinizi, tatlılarınızı ve özellikle Türk kahvesini çok özledim.

Sahneye çıkmadan önce ne yaparsınız?

Çok fazla konuşmayı sevmem. O nedenle müziğe konsantre oluyorum. Olabildiğince sade ve anın tadını çıkararak hazırlanıyorum.

Sizi dinlemeye gelecek seyircileri neler bekliyor?

Hem kariyerimin en güzel şarkılarından hem de son albümümdeki Dalida şarkılarından oluşan bir repertuvar bekliyor. Aşk, tutku romantizm ve tüm duyguları dinleyicilerle paylaşmak istiyorum.

Farklı dillerde şarkılar söyleyip insanlara kendi duygularınızı yansıtıyorsunuz. Hiç Türkçe şarkı söylediniz mi?

Henüz bir Türkçe şarkı söylemedim ama Türk müziği çok zengin ve evrensel. Türkiye’ye her gelişimde birçok farklı müziği dinleme şansı buluyorum. Sezen Aksu ve Zeki Müren hayran olduğum isimlerden. Hatta Sezen Aksu’nun albümlerini de aldım.

Günlük yaşamınızda neler dinlersiniz?

Kariyerimin başından bu yana rock ve Anglosakson, caz, flamenko gibi birçok türde söyledim. Ben müzik zevki çok geniş olan ve farklı tarzları buluşturan bir şarkıcıyım. Birçok farklı türde müzik dinliyorum. Bunlardan bir tanesi de Morna hatta yakın zamanda bir Morna şarkısı bestelemek istediğimi fark ettim.

‘ŞANSLIYIM...’

Hayatınıza bakınca kendinizi müzik ve yaşam yolculuğunuzun neresinde görüyorsunuz?

Yıllar içerisinde müziğin verdiği sayısız, yoğun tatminler ve birçok deneyim var. İnsanlarla iletişim kurma biçimim konuşmaktan çok şarkı söylemek. Sevdiğim ve kendimi en mutlu hissettiğim işi yapmak, sevilmek, alkışlanmak, ödüller benim için paha biçilemez. Hayat bana vazgeçmemeyi öğretti. Birçok sağlık sorunu yaşasam da sevmekten, şarkı söylemekten ve ruhumu beslemekten vazgeçmedim. Şarkılar söyleyerek hayatımı sürdürdüğüm için kendimi çok şanslı buluyorum.

“Chante Dalida, a Mi Manera” albümü çıktı. Dalida’nın şarkılarını dinliyoruz sizden. Bu albümün hikâyesi nedir?

Dalida hayranı olduğum bir isim. Kendisinden sonra gelen kadın şarkıcılar için bir yol açtı. Kariyerinde 7 dilde şarkı söylemiş binden fazla şarkı yorumlayarak iz bırakmış bir yorumcu. Onun müziği bende saygı uyandırıyor. Yeni albümde Dalida şarkılarını söylemeye ve albümü bir teşekkür olarak ona adayamaya karar verdim.