Lyngby - Randers FC rakamlar

Danimarka Süperlig Play Out 2.Tur heyecanı devam ediyor. Lyngby, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü Randers FC takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Ev sahibi Lyngby, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Randers FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 503 kodlu maçı oynayanlar; Lyngby galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 2.90, Randers FC galibiyet oranı 1.90. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Lyngby son haftadaki Randers FC müsabasında 1-3 yenildi.

Randers FC ise Lyngby karşılaşmasında 1-3 kazandı.