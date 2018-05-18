Lyon - Nice maçı heyecanı

Fransa Ligue 1 maçında Lyon ile Nice, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Lyon 75 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Nice 54 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Lyon, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Nice, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 297 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lyon kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 4.00, Nice sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Lyon son haftadaki Nice müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Nice ise Lyon maçında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Lyon, 35 gol attı ve 16 gol yedi.

Nice, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Nice, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.