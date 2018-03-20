Beşiktaş ile 13 Nisan 2017'de Park Olympique Lyonnais'de oynadıkları müsabakada taraftarlarının neden olduğu olaylardan ötürü UEFA tarafından 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası bulunan Lyon, ihraçla karşı karşıya...

Lyon, CSKA maçında taraftarlarının ırkçı davranışlar, merdiven boşluklarının boş tutulmaması, taraftar olayları ve sahaya yabancı madde ile meşale atılması gerekçeleriyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

UEFA talimatlarındaki "Bir sezonda aynı olay tekrarlanırsa disiplin cezası uygulanmak zorunda" maddesine göre, Lyon, gelecek sezon Avrupa'dan men edilebilir. Konuyla ilgili son karar 31 Mayıs'ta verilecek.

Lyon, 3 takımın Şampiyonlar Ligi'ne (İlk 2 gruplar) gittiği Fransa Ligi'nde Marsilya'nın 2 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor.