Apple, yeni High Sierra 10.13.4 güncellemesiyle bazı Mac bilgisayarlara harici grafik kartı desteği getirdi.

Güncellemeyi alan 2016 model ve daha yeni MacBook Pro’lar, 2017 model ve daha yeni iMac’ler ve son olarak iMac Pro, Apple tarafından önerilen harici grafik kartlarını desteklemeye başladı.

Apple, bu hamlesiyle sanal gerçeklik uzmanlarına ve profesyonellere daha fazla grafik gücü sağlamayı hedefliyor.

Mac’lerin harici grafik işlemci desteği kazanması için öncelikle macOS High Sierra 10.13.4 sürümüne sahip olmaları, yeni güncellemeyi almaları ve Apple tarafından desteklenen bir grafik kartına bağlı olmaları gerekiyor.

Apple tarafından desteklenen grafik kartları ise şöyle sıralanıyor: AMD Radeon RX 570, 580, Radeon Pro WX 7100, RX Vega 56, RX Vega 64, Vega Frontier Edition Air, Radeon Pro WX 9100 ve Thunderbolt 3 eGPU ürünleri.

Apple henüz harici Nvidia grafik kartlarını desteklemiyor ve bu konuya dair planlarını açıklamıyor. Öte yandan, kullanıcıların harici grafik kartlarını kullanabilmeleri için harici bir monitöre daha sahip olmaları gerekiyor.



