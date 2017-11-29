Maç hasılatı serebral palsi hastası Ecrinnaz'a

Ankaragücü taraftarı olan Ecrinnaz'ın babası Metin Aydın, sarı-lacivertli ekibin Beştepe Tesisleri'nde kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ve yöneticilerle bir araya geldi.

Yiğiner, yaptığı açıklamada Ecrinnaz'ın acilen ameliyat olması gerektiğini belirterek, "Ankaragücü sevdalısı bir kardeşimizin çocuğu için buradayız. Kızımızın acilen ameliyat olması lazım. Bununla ilgili yardım kampanyaları başlatıldı. Şükürler olsun hem Ankaragücü camiası hem de rakip olduğumuz camialar bugün görüyoruz ki Ankaragücü taraftarı bir kardeşimizin kızı için seferber oldu." dedi.

Sarı-lacivertli futbolcular, taraftar ve yöneticilerin artık Ecrinnaz'ı asla yalnız bırakmayacağını aktaran Yiğiner, "Bugün itibarıyla Ecrinnaz kızımızın ameliyat masrafları karşılandı. Şu anda açılan hesap da kapatıldı ama biz buna rağmen Ankaragücü camiası olarak bu hafta oynanacak Ümraniyespor maçının gelirini Ecrinnaz kızımızın babasına vereceğiz. Hastane masrafları karşılandıktan sonra biz en az 50 bin lira daha vermeyi taahhüt ediyoruz." diye konuştu.

"Ecrinnaz bundan sonra bizim kızımız." diyen Yiğiner, "Arkanızda kocaman bir Ankaragücü camiası ve Türk halkı var. Biz her zaman yanınızdayız, elimizden gelen her şeyi somut olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ecrinnaz'ın babası Metin Aydın da Ankaragücü camiası ve kulüp başkan Yiğiner'e teşekkür etti.

Yaklaşık 25 yıldır Ankaragücü tribününde olduğunu dile getiren Aydın, "25 senedir tribündeyim. Ankaragücü camiasının bu kadar destek vereceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Bana yardımda bulunan tribündeki bütün kardeşlerimin emeklerine sağlık. İnşallah Ecrinnaz sayenizde kurtulacak." şeklinde konuştu.