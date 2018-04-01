Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederken maçın ardından skorbordda yayınlanan görsel olay yarattı... TT Stadı'nın skorbordunda Galatasaray Müzesi'nden bir fotoğraf yayınlandı ve "Şampiyonların kupası müzesinde olur" ve "Galatasaray Stadyum Müzesi ve turu ziyaretçilerini bekliyor" yazıldı.

Sosyal medyada bir kısım, bu hareketi 2010-2011 şampiyonluk kupası için girişimlerde bulunan Trabzonspor'a gönderme olarak yorumlarken bir kısım ise Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukların da sayılması için başlattığı kampanyayla ilgili olduğunu belirtti.

TRABZONSPOR: CEVAP BEKLİYORUZ

Trabzonspor resmi internet sitesinden konuyla ilgili tepki geldi. İşte o metin:

"Scoreboard’a yansıyan ifadenin ne anlama geldiğini biz de merak ediyoruz. Galatasaraylı yetkililere soruyoruz: Hiçbir amaca hizmet etmeyen bu ifade hangi maksatla; hangi kurum ve şahıslar kastedilerek kullanılmıştır? Acilen cevap bekliyoruz"

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, olay yaratan yazıyla ilgili resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Bugün oynanan Galatasaray -Trabzonspor maçı sonrası stadyumdaki skorboard aracılığıyla yapılan yayın tamamen müze ile ilgili gereksiz bir tanıtım yazısıdır.

Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmamıştır.

Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bu tanıtım yayından derhal kaldırılmıştır.

Bu gereksiz yayın ile ilgililer hakkında gereken soruşturmanın yapıldığını, herhangi bir kastımız olmadığını Trabzonspor camiası ve spor kamuoyuna samimiyetle bildiririz."

ALBAYRAK: YAZANIN İŞİNE SON VERECEĞİZ

Skorbord olayı ile ilgili açıklama yapan Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, ''Skorbord konusuyla ilgili resmi siteden açıklama yapacağız. Bu yazı için ciddi araştırma yapıyorum. Başkanla da konuştum, o yazıyı yazanan işine son vereceğiz. Bu durumu kabul etmemiz söz konusu olamaz.'' ifadelerini kullandı.





Galatasaray - Trabzonspor











































































































































































Galatasaray - Trabzonspor

NEVZAT AYDIN'DAN TEPKİ

Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın, hareketin ardından sosyal medya hesabından 'Rezillik' yazarak tepki gösterdi.

— Nevzat Aydın (@zagortenay76) April 1, 2018