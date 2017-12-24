Serie A'nın 18. haftasında oynanan İtalya derbisinde Juventus, evinde Roma'yı konuk etti.

Juventus, 18. dakikada Medhi Benatia'nın ayağından bulduğu golle başkent ekibi Roma'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı ve zirve takibini sürdürdü. Juventus bu galibiyetle, lider Napoli'nin ardından 18. haftayı 44 puanla ikinci sırada kapattı.

Roma'da top koşturan milli futbolcu Cengiz Ünder 86. dakikada oyuna Daniele De Rossi'nin yerine dahil oldu.

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