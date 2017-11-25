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Atacama Çölü, Şili

Dünyanın en kurak yeri ancak dünyanın en iyi gökyüzü manzarasını çıplak gözle seyretmek için doğru yer. Burası astronomi meraklılarının cenneti. Birçok gözlemevi de burada buluyor. Çöldeki birçok nokta optimum seviyede. Şili’den arabayla kolayca gidilen çölde genellikle şeffaf ve berrak bir gökyüzü var. Kırmızı kayalar ve topraklar insanın kendisini Mars’ta hissetmesini sağlıyor.