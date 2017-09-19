Trabzonspor'un genç yıldızı Başakşehir maçında yaşanan o anı unutamıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Trabzonspor'un 10 numarası Yusuf Yazıcı, Başakşehir karşısında skor 2-2 devam ederek direkte patlayan şutu sonrası büyük üzüntü yaşadı. Şutun direkten döndüğünü görünce dünyasının karardığını belirten Yazıcı, “Ben gol oldu diye düşündüm ama top bir anda döndü ve direğe çaptı. Eğer o gol olsaydı, maçı kazandırabilirdim ama olmadı, çok üzgünüm. Gece rüyama bile girdi o pozisyon” diye konuştu.

Yusuf Yazıcı bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde çıktığı 5 maçta 2 asist yaptı.